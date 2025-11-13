"De Banfield soy hincha", dijo Nicolás Tagliafico y abrió la puerta a un posible regreso

Tagliafico es uno de los hijos pródigos del club, donde realizó todo su proceso formativo y disputó 71 partidos con tres goles antes de forjar una carrera destacada en Independiente, Ajax, Lyon y la Selección Argentina, con la que ganó el Mundial, dos Copas Américas y la Finalísima. Debido a su trayectoria, el defensor oriundo de Rafael Calzada es uno de los futbolistas más queridos en Peña y Arenales, al punto de tener un mural en el Florencio Sola. Un regreso al "Albiverde" sería una hermosa noticia, aunque Tagliafico también tiene en su horizonte a Independiente, club donde se coronó campeón de la Copa Sudamericana.

"A los dos clubes los quiero mucho. De Banfield, soy hincha y en el Rojo tengo muy buenos recuerdos. Decidiré más tarde si tengo ganas de volver", remarcó Tagliafico durante una entrevista con Radio La Red. Por lo pronto, el lateral tiene contrato con la entidad de Francia hasta 2027 y no tiene certezas sobre su futuro inmediato, ya que todos sus objetivos apuntan al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

No obstante, el jugador no descartó regresar al fútbol argentino una vez finalizado su vínculo con el club francés. "No sé qué va a ser de mí después del Mundial. Yo igual tengo contrato hasta 2027 en Lyon. Obviamente, saben que, si después del Mundial me quiero ir, no tengo las puertas cerradas", concluyó Tagliafico, el campeón del mundo surgido de Banfield.