Damián Tello no aseguró su continuidad en Talleres

"Dejé pasar un tiempo prudencial para darle un cierre a este año. Un año que fue muy duro, pero a la vez con muchas cosas aprendidas, que con el correr del tiempo van a ser muy útiles para mi carrera profesional", comenzó escribiendo el arquero, quien cumplió su tercera temporada en el club. El "Loco" Tello añadió que supo "darle valor a cosas que antes no, y ser fuerte mentalmente en momentos de mucha presión".

Referente e ídolo del hincha de Talleres, Tello se encuentra ahora en un momento de reflexión para decidir sus próximos pasos. "Queda cerrar este 2025 futbolísticamente hablando para darle paso a una gran preparación para el 2026. No sé qué será de mi futuro, pero lo que sí sé es que voy a dar todo de mí como siempre lo hice", concluyó el ex Alvarado. Su continuidad en el club es incierta, ya que se espera que tenga ofertas tanto locales como del exterior.

El arquero fue un puntal del ascenso a la Primera Nacional en 2023, determinante en el desempate de 2024 para mantener la categoría y mantuvo una imbatibilidad histórica de 1.088 minutos. Además, tuvo una actuación descollante en la Copa Argentina 2024, destacándose ante Racing Club y Banfield, donde atajó dos penales.

Tello alcanzó los 100 partidos con la camiseta Albirroja el 20 de julio y finalizó la temporada con 111 encuentros, lo que subraya su importancia histórica para el club. Ahora, con el panorama incierto sobre la continuidad de Jorge Vivaldo, la dirigencia debe planificar la reconstrucción del plantel de Primera B, una tarea que, muy probablemente, no contará con Tello bajo los tres palos.