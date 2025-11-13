Las Kamikazes de Beach Handball logran la medalla de Plata en el IHF Global Tour

Durante el torneo, que reunió a las mejores selecciones del mundo, Las Kamikazes debutaron venciendo a España por 2-0 y luego sufrieron dos ajustadas derrotas en los shoot-out ante Polonia y Brasil. Sin embargo, gracias a la diferencia de sets a su favor en un triple empate por el segundo lugar, lograron clasificar a la Final, donde se midieron nuevamente con las locales y vigentes campeonas, Brasil. El duelo por el Oro fue un partido de altísima intensidad en el cual la Selección fue de menor a mayor y estuvo cerca de forzar los shoot-outs, pero finalmente cayó 0-2 con parciales 16:17 y 16:22.

"Siempre queremos llegar a la Final, pero también vamos con la idea de sumar gente nueva al plantel", había anticipado Brunati en la previa, cumpliendo con su palabra. Más allá del resultado final, Las Kamikazes volvieron a mostrar su identidad: defensa férrea, variantes ofensivas y un espíritu colectivo que las distingue, reafirmando nuevamente su condición de protagonistas de la historia del Beach Handball nacional.