Las Kamikazes de Beach Handball logran la medalla de Plata en el IHF Global Tour

La Selección, dirigida por Leticia Brunati y con Micaela Corimberto y Alma Molina en cancha, ratificó su estatus de potencia mundial en el torneo disputado en João Pessoa, Brasil.
La Selección Femenina de Beach Handball volvió a subirse a un podio internacional, conquistando la medalla de Plata en el IHF Global Tour 2025, torneo que se desarrolló en la ciudad brasilera de João Pessoa. Las Kamikazes, recientes campeonas mundiales en los World Games de Chengdu, China, ratificaron así su estatus de potencia y cerraron otra actuación de alto nivel. El equipo fue conducido por la quilmeña Leticia Brunati y contó en cancha con las figuras locales Micaela Corimberto y Alma Molina.
Durante el torneo, que reunió a las mejores selecciones del mundo, Las Kamikazes debutaron venciendo a España por 2-0 y luego sufrieron dos ajustadas derrotas en los shoot-out ante Polonia y Brasil. Sin embargo, gracias a la diferencia de sets a su favor en un triple empate por el segundo lugar, lograron clasificar a la Final, donde se midieron nuevamente con las locales y vigentes campeonas, Brasil. El duelo por el Oro fue un partido de altísima intensidad en el cual la Selección fue de menor a mayor y estuvo cerca de forzar los shoot-outs, pero finalmente cayó 0-2 con parciales 16:17 y 16:22.
"Siempre queremos llegar a la Final, pero también vamos con la idea de sumar gente nueva al plantel", había anticipado Brunati en la previa, cumpliendo con su palabra. Más allá del resultado final, Las Kamikazes volvieron a mostrar su identidad: defensa férrea, variantes ofensivas y un espíritu colectivo que las distingue, reafirmando nuevamente su condición de protagonistas de la historia del Beach Handball nacional.
