Condenaron a perpetua al autor del femicidio de Brisa Formoso

Se trata de un hecho conmocionante que marcó un antes y un después en el distrito en materia de violencia de género y que dejó a un bebé de 9 meses sin su joven madre. Así las cosas, la investigación se dilató debido a que había rastros de ADN dentro del cuerpo de la fallecida que no podían ser identificados. Esto se debe a que no había reactivos disponibles para llevar adelante los análisis.

Todo comenzó el 12 de noviembre de 2021, cuando Brisa Abril Formoso Sobrado acudió con su prima y una amiga a una fiesta en una sociedad de fomento de Berazategui. En dicho encuentro se cruzó con su agresor, pero primero mantuvieron un buen diálogo y hasta bailaron. Seguido a eso, la drogó a través de una bebida alcohólica con un calmante y la llevó por la fuerza del lugar sin que nadie supiera más acerca de su paradero.

Lamentablemente, tres días después encontraron su cuerpo en las inmediaciones del Arroyo Las Conchitas, en la intersección de las calles 45 y 147. Presentaba signos de haber sido violada y estrangulada con su propio pantalón. De inmediato tomaron los testimonios correspondientes y fueron a la casa de Hugo Iván Morales, de 26 años en la actualidad. Tenía rasguños en la cara y había querido ocultar ropa con sangre en el lavarropas.

Cuatro años después, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes se confirmó la condena a cadena perpetua a este sujeto por “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) y por criminis causa (para ocultar otro delito), en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal”.

La fiscal del caso fue María de los Angeles Attarian Mena y hubo una docena de vecinos como jurados. La jueza Cecilia Maffei confirmó la condena y la familia de Brisa cierra una etapa, pero siempre a la espera de que la investigación continúe. La madre de ella desde un primer momento pidió que cesara la violencia cuando se causaron disturbios en la comisaría en la que estaba el femicida.

Además, sostuvo que el padre del bebé y ex pareja de la víctima estuvo involucrado en el hecho ya que se lo vio en las cercanías del sitio en el cual apareció el cuerpo en las horas coincidentes con el hecho.