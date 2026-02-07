Continúa este domingo el servicio limitado de trenes entre Haedo y Moreno

El primer tren de Once rumbo a Moreno partirá a las 18.26, el segundo a las 19.03, y a partir de ese momento se cumplirá con la frecuencia habitual de los domingos, de una formación cada 18 minutos. Desde Moreno a Once, el primero partirá a las 17.28, y luego cada 18 minutos.

La limitación del servicio se inició el sábado a las 10 de la mañana, y provocó múltiples trastornos a los pasajeros que procedentes de Moreno e intermedias debieron descender de los trenes en Haedo y se encontraron con muy pocos colectivos para dirigirse rumbo a Ramos Mejía, Liniers, Flores, Caballito u Once.

Una recorrida de este medio por la zona permitió advertir que las líneas de colectivos 136, 163 y 182 -pertenecientes al Grupo Metropol- y 153 -de la Empresa Romero Sociedad Anónima (ERSA)- no reforzaron sus servicios, por lo que en la parada de avenida Rivadavia y Reconquista se formó una fila de más de 100 metros de personas que aguardaron en vano que las unidades de las líneas 136, 153 y 163, colmadas de pasajeros se detuvieran; también se apreció una extensa fila en la parada de Fasola y Carlos Tejedor, de la línea 182.

Como una increíble coincidencia, quienes optaron por abordar en Moreno la línea 57 a Once, o desde cualquier punto de la línea, auto particular o combis para llegar al centro de Buenos Aires, se encontraron con el cierre de las autopistas Perito Moreno-25 de Mayo, por la colocación de un pórtico del sistema de Telepase.

Y el exiguo servicio de trenes de Haedo a Temperley de la Línea General Roca (LGR), una alternativa para quienes se dirigían al Sur del conurbano, mostró irregularidades: los servicios de 7.40 y las 11 partieron a horario, el de 14.20 lo hizo con 20 minutos de atraso, y el último, de 17.40, fue cancelado.

Los trabajos en Liniers están a cargo de la firma Herso, dispuestos por la empresa estatal Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), denominada también Trenes Argentinos Infraestructura.

Según detalló Trenes Argentinos, consisten en en la ejecución del tendido de cables troncales en tres salas técnicas que existen en ese sector: a la altura de Ciudadela, Liniers a la altura del paso a nivel Barragán y en la zona de la Cabina Talleres (entre Liniers y Villa Luro.

Paralelamente se realizan intervenciones en las obras de los nuevos pasos a bajo nivel situados a la altura de la calles Federico García Lorca (junto a la estación Caballito); e Irigoyen (a 200 metros de la estación Villa Luro) -ambos encarados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, donde se llevarán adelante trabajos en zona de vías. Además, se realizan tareas de renovación del tendido ferroviario en la estación Once, con personal propio.

La restricción se extenderá al próximo fin de semana "largo" por el feriado de carnaval, y en el caso del sábado y domingo será total: no habrá trenes entre Once y Moreno, por las tareas citadas, a las que se agregan las de renovación de circuitos de vía entre Haedo y Moreno, a cargo de BRT (Benito Roggio Transportes) y ADIF, obra iniciada hace varios meses, y que se traduce en el recorte de los primeros y últimos servicios. En cambio, circularán según los itinerarios, los trenes entre Merlo y Las Heras y Moreno y Mercedes.

En tanto el lunes 16 durante todo el día el servicio se realizará entre Haedo y Moreno, mientras que el martes 17 el servicio estará restringido hasta las 18.