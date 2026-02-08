Segunda jornada de talleres para la implementación del programa Eco-Súper en Quilmes

La intendenta interina local, Eva Mieri estuvo presente en la Cámara de Comerciantes Supermercadistas Chinos de Quilmes, ubicada en Luis Agote 3167, Quilmes Oeste, espacio donde se trabajó además en cuestiones específicas del programa como su puesta en funcionamiento y ejecución, y que incluye la instalación de más de 90 contenedores de residuos reciclables en dichos comercios.

Al respecto, la jefa comunal manifestó que "desde el primer momento de la gestión de nuestra compañera Mayra Mendoza, venimos trabajando y articulando en conjunto". "Mayra nos impulsa permanentemente a seguir trabajando y tejiendo comunidad también con la comunidad china. Queremos agradecerles la fundamental donación que recibimos como Municipio de Quilmes a través de la Cámara que constó de los distintos contenedores de residuos de material reciclable para darle una mirada del cuidado del ambiente de nuestra casa común, en este lugar tan querido como es la ciudad de Quilmes", expresó Eva.

Y agregó: "Estas capacitaciones muestran no sólo la articulación entre la Cámara y el Municipio, sino también con empezar a tener un ida y vuelta, una relación donde el Municipio no solo sirva de fiscalizar o de controlar, sino también de asesorar, de formar, capacitar y de trabajar en conjunto para potenciar el comercio local y para que este tipo de programas pueda llegar a tener la cercanía con nuestros vecinos y vecinas y ustedes tener un mejor trabajo y un mejor desempeño en cada uno de nuestros territorios".

"Sigamos trabajando en conjunto y fortaleciendo estas redes comunitarias para hacer de nuestra ciudad, una ciudad más ordenada, más limpia y ambientalmente responsable", concluyó.

Como parte de la jornada, se realizó el registro de participantes y la coordinación para la entrega del contenedor Eco-Súper y talleres para la implementación del programa a cargo de la Secretaría de Ambiente con el objetivo de comenzar a generar instancias de capacitación y aprendizaje de los supermercados chinos.

El acuerdo entre el Municipio y la Cámara consta de la puesta en marcha del programa Eco-Súper, que además de incluir en esta primera etapa la instalación de 90 contenedores de residuos reciclables, contará con la implementación municipal de un servicio especial de recolección diferenciada para conformar un circuito de materiales reciclables.

El convenio también prevé asesoramiento gratuito a los comerciantes que integran el programa, así como también el desarrollo de una agenda cultural y solidaria en coordinación con la Dirección General de Relaciones Institucionales.