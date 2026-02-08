Gendarmería Nacional incautó estupefacientes tras la requisa de un vehículo en El Jagüel

De acuerdo con las fuentes oficiales, el personal de la fuerza federal procedió a interceptar un automóvil en el que se desplazaban tres ocupantes: dos hombres y una mujer. Al realizar la inspección ocular y la posterior requisa del rodado, los uniformados hallaron elementos compatibles con la Ley de Drogas.

Durante la requisa, los efectivos procedieron a incautar 23,2 gramos de una sustancia vegetal de color marrón y 3,3 gramos de una sustancia granulada de color amarillo. Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en la temática de estupefacientes. La fiscalía interviniente dispuso una serie de medidas procesales de rigor, que incluyeron la realización de los correspondientes test de orientación y el pesaje oficial de las sustancias para determinar su composición química.

Asimismo, se procedió a la constatación de domicilio de los involucrados y a la notificación formal de la formación de la causa bajo la carátula de tenencia para consumo personal. Una vez concluidas las diligencias en el lugar y el secuestro del material prohibido, las tres personas recuperaron la libertad, quedando supeditadas al avance de la investigación judicial.