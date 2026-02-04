Trenes limitados entre Haedo y Moreno el fin de semana

De acuerdo a un comunicado interno de Trenes Argentinos que se difundió a través de redes sociales, emitido este miércoles, el sábado hasta las 10 de la mañana las formaciones circularán entre Liniers y Moreno, y desde esa hora, solamente entre Haedo y Moreno, con una frecuencia espaciada.

En tanto el domingo, el servicio se cumplirá entre Haedo y Moreno hasta las 18, cuando se reanudará en todo el trayecto: el primer tren desde Once a Moreno partirá a las 18.26, y la primera formación de Moreno a Once partirá a las 17.28.

Los pasajeros deberán armarse de paciencia, ya que Haedo no cuenta con líneas de colectivos que la conecten con Once, y las escasas con pasan por esa ciudad -136, 153, 163 y 182- tienen sus cabeceras en Ramos Mejía o Liniers, y sólo contados servicios de la 136 llegan a Primera Junta (Caballito). Una alternativa puede ser la línea 166, que cuenta con un ramal que pasa por Haedo, y se dirige a Palermo.

Los trabajos en Liniers estarán a cargo de la firma Herso, dispuestos por la empresa estatal Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), denominada también Trenes Argentinos Infraestructura.

Cabe recordar que en Liniers, el 11 de noviembre pasado, descarriló un tren que había partido rumbo a Once, en un cambio de vías, con un saldo de 20 heridos.

A partir de ese hecho, se extendió el tiempo de viaje en 15 minutos, y se redujo el número de servicios. De hecho, se suprimieron los trenes semirrápidos (que no se detenían en Floresta, Villa Luro, Ciudadela, Ramos Mejía y Haedo), la mayoría de los que efectuaban el trayecto Once-Castelar y los que por la tarde circulaban entre Liniers y Moreno.

Varios sectores de vías quedaron con limitaciones de velocidad, especialmente en la zona de cambios -en Liniers a 40 kilómetros por hora, en Haedo a 12 kilómetros por hora-, lo que provoca la queja de los pasajeros, ya que la lentitud a la que circulan los trenes es tediosa y es habitual que el tiempo de una hora 20 minutos para unir Once con Moreno (36 kilómetros) se extienda, con los consiguientes inconvenientes.

En tanto, en Morón avanza lentamente la renovación integral de la plataforma descendente, que fue cerrada a partir del 18 de enero, y reemplazada por una provisoria desplazada 200 metros en dirección a Once. Las tareas se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Una recorrida efectuada el domingo por la tarde permitió comprobar que no había ninguna labor y escasos avances tras diez días de iniciadas.

Los trabajos, a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura comprenden la demolición y reconstrucción de los andenes que cuentan con una separación entre la plataforma y el tren que puede generar riesgos para los pasajeros, por lo que requiere una atención prioritaria. Como parte de la intervención también se renovarán los accesos y el hall de la estación.

Una vez culminadas las tareas en el andén descendente -hacia Once- se dará comienzo a la adecuación de la plataforma con dirección a Moreno -ascendente-. Los trabajos sobre los andenes demandarán aproximadamente un año en cada sentido.

La infraestructura cuenta con más de 40 años de antigüedad y presenta falencias estructurales que necesitan de una urgente intervención. Desde la estación Morón se movilizan más de 35 mil pasajeros promedio por día, lo que la convierte en la tercera estación en volumen de usuarios de la Línea Sarmiento, luego de Once y Merlo.

La intervención es de carácter prioritario debido a los riesgos operativos que presenta, y los trabajos a realizar tienen como objetivo mejorar la seguridad operacional del servicio de trenes.