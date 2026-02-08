Crean un equipo especializado para procesar información estratégica y anticipar el delito

El equipo técnico no solo monitorea cámaras; su función principal es el procesamiento científico de la información. Al sistematizar denuncias, llamadas al 911 y reportes de patrullaje, el área logra identificar tendencias y comportamientos delictivos antes de que se conviertan en problemáticas crónicas.

El enfoque preventivo del área de Análisis Criminal se basa en el concepto de policía predictiva. Al detectar "zonas calientes" y horarios de mayor incidencia, el Municipio puede optimizar los recursos de seguridad, enviando patrulleros y operativos de saturación a los lugares donde estadísticamente es más probable que ocurra un hecho ilícito.

"Trabajamos todos los días para incorporar nuevas tecnologías y recursos que fortalezcan la prevención", destacó Aldana Scillama, secretaria General del Municipio. Esta metodología permite pasar de la persecución del delito ya cometido a la disuasión efectiva mediante la presencia inteligente de las fuerzas en el territorio.

La plataforma tecnológica del COM permite una articulación en tiempo real. Entre las herramientas destacadas en la labor diaria se encuentran: Mapas de calor dinámicos: Visualización de la concentración de delitos en tiempo real; - Identificación de patrones:Detección de modalidades delictivas recurrentes (tipos de vehículos utilizados, horarios y perfiles); y Articulación con cámaras y lectoras de patentes: Seguimiento de objetivos basado en el análisis previo de imágenes provistas por más de 1.000 cámaras y 76 lectores de patentes, que permiten anticipar rutas de escape.

Tal como se destaca en las comunicaciones oficiales del área, el objetivo es que el vecino se sienta acompañado por un Estado que utiliza la inteligencia artificial y el análisis humano para "ir un paso adelante". La seguridad es entendida aquí como un eje central de la gestión, donde la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la tranquilidad pública.

El área de Análisis Criminal también cumple una función pedagógica y de retroalimentación con la comunidad. Al entender cómo operan las redes delictivas, el Municipio puede emitir alertas preventivas y ajustar la iluminación o la infraestructura urbana en puntos críticos, demostrando que la seguridad integral depende tanto de la fuerza policial como de la planificación inteligente del espacio común.