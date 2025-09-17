Convocan a artistas de la región para participar de muestra de artes visuales

Denominada Gallery Night, se realizará el 15 de noviembre en Remedios de Escalada, y contará con la participación de músicos, como la Big Band Jazz y los cantantes Diana Gómez y Alfredo Lafuente.
Se abrió una convocatoria para que artistas de toda la región participen en una nueva edición de la muestra de artes visuales llamada Gallery Night que tiene lugar como todos los años en Remedios de Escalada, en Lanús. La velada, pactada para el 15 de noviembre, estará acompañada por la actuación de varios músicos como son los integrantes de la Big Band Jazz, que representarán a la Biblioteca Alberdi, y otros artistas como la cantante Diana Gómez y Alfredo Lafuente.
Las personas que planifican el encuentro buscan que "la calle sea una fiesta", por lo que habrá algunos artistas que directamente colaborarán pintando en vivo, una atracción que, según ellas, "se disfruta mucho". "Todo esto es a pulmón, en unión entre los artistas, los vecinos, los comerciantes, con la idea de acercar el arte al barrio", remarcaron.
La zona intervenida será la calle Garay, desde Hipólito Yrigoyen hasta Rosales, una de las principales arterias de la localidad. A propósito, adelantaron: "Estamos con muchas expectativas. Queremos que el público disfrute de este momento y trabajamos con la organización durante varios meses".
En esta ocasión se dará la octava oportunidad para la actividad, que comenzó hace algunos años con el motivo de celebrar el 75 aniversario de Lanús y que llegó para quedarse como un momento estelar para la cultura local, dado que, según puntualizó la mujer "es una forma de acercar el arte a los vecinos de Escalada y de todo zona sur".
Así como sucedió el año pasado, según informó El Diario Sur, en esta oportunidad se prevé que aumente el caudal de artistas en las calles mostrando sus obras, entre ellas de pintura, de artesanías en general y otras expresiones con distintos materiales como el cuero y el metal.
