Convocan a artistas de la región para participar de muestra de artes visuales

Las personas que planifican el encuentro buscan que "la calle sea una fiesta", por lo que habrá algunos artistas que directamente colaborarán pintando en vivo, una atracción que, según ellas, "se disfruta mucho". "Todo esto es a pulmón, en unión entre los artistas, los vecinos, los comerciantes, con la idea de acercar el arte al barrio", remarcaron.

La zona intervenida será la calle Garay, desde Hipólito Yrigoyen hasta Rosales, una de las principales arterias de la localidad. A propósito, adelantaron: "Estamos con muchas expectativas. Queremos que el público disfrute de este momento y trabajamos con la organización durante varios meses".

En esta ocasión se dará la octava oportunidad para la actividad, que comenzó hace algunos años con el motivo de celebrar el 75 aniversario de Lanús y que llegó para quedarse como un momento estelar para la cultura local, dado que, según puntualizó la mujer "es una forma de acercar el arte a los vecinos de Escalada y de todo zona sur".

Así como sucedió el año pasado, según informó El Diario Sur, en esta oportunidad se prevé que aumente el caudal de artistas en las calles mostrando sus obras, entre ellas de pintura, de artesanías en general y otras expresiones con distintos materiales como el cuero y el metal.