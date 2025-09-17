Atraparon a colombiano integrante de una banda que realizó una salidera

El hecho generó conmoción y dejó en estado de alerta a los damnificados, quienes decidieron ir tras sus pasos al ver que les habían quitado una suma considerable de dinero tanto en pesos como en dólares. Lo cierto es que si bien la secuencia fue realmente peligrosa, gracias al accionar coordinado con las fuerzas de seguridad lograron capturar a uno de los sospechosos, mientras que el resto del grupo comando sigue siendo rastreado por los investigadores.

Todo comenzó en Quilmes Oeste, cuando dos motocicletas con cuatro ladrones a bordo increparon a un sujeto que iba en su vehículo con una acompañante. Lo cierto es que los cacos venían siguiendo a su presa y esperaron a que se detuviera en un semáforo para poder actuar con rapidez y tranquilidad. Estos sabían que la víctima venía de realizar una transacción en un banco de la Capital Federal y tenían el dato de que el botín podía ser realmente grande.

Así las cosas, rompieron las ventanillas del auto, sustrajeron una mochila y se dieron a la fuga a toda velocidad. Lo que no sabían es que dentro del mencionado bolso estaba el teléfono celular Iphone del conductor, dispositivo que se puede localizar de manera exacta con una aplicación. Es por ello que de inmediato, el acompañante empezó a rastrear el paradero de los malvivientes y en simultáneo llamaron al 911.

En un operativo conjunto, lo siguieron por las calles quilmeñas y detuvieron a un sospechoso sobre Avenida La Plata, casi en el límite de Bernal y Quilmes, en inmediaciones del barrio Los Eucaliptus. El sindicado, de 49 años, es de nacionalidad colombiana y no opuso resistencia ante la maniobra de cerrojo realizada por los móviles del Comando de Patrullas y de la Policía Bonaerense.

Al revisar sus pertenencias, encontraron la mochila y el botín que le había quitado al damnificado. Todo fue reconocido por la víctima y logró recuperar una suma considerable de dólares y pesos, además de una notebook y el teléfono celular localizado. El alivio fue realmente grande ya que pensó que no encontraría más lo que la habían sacado y corrió el riesgo de ser herido por los ladrones.

Es importante resaltar que aún hay otros tres delincuentes prófugos de los cuales se desconoce su paradero, que están siendo intensamente buscados por las autoridades policiales a través del seguimiento de las filmaciones de vigilancia por orden de la Fiscalía que intervino. El caso fue caratulado como “Robo agravado en poblado y en banda” por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 y no encontraron armas entre sus ropas.