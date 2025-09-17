Kicillof se sumó a la Marcha Federal Universitaria al Congreso: "El pueblo está de pie"

“El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, aseguró el gobernador en redes sociales durante una jornada parlamentaria en la que también ratificó la ley de emergencia pediátrica.

G1Eyp9HWMAA-fxD

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizaron este miércoles la tercera Marcha Federal frente al Congreso para protestar contra los vetos de Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

Partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales nutrieron las columnas de manifestantes que se concentraron desde el mediodía frente al Parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos.

Mientras tanto, en el recinto de la Cámara de Diputados hubo sesión donde se trataron los proyectos de la oposición que derivaron en el rechazo a las decisiones del Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1968411138602795198&partner=&hide_thread=false El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian. pic.twitter.com/hHEKC8t2v4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 17, 2025

Diputados rechazó vetos al financiamiento universitario y el Garrahan

En el momento más aciago para el Gobierno, la oposición volvió a propinarle una dura derrota al rechazar con mayorías aplastantes los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica.

La emergencia del Hospital Garrahan se aprobó con 181 votos a favor, 60 negativos y una abstención, mientras que se insistió con la ley de financiamiento universitario con 175 apoyos, 67 rechazos y dos abstenciones.

“Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode”, corearon triunfantes los opositores apenas el tablero oficial registró el apabullante resultado.

El dato más saliente de la votación fueron los votos que se le dieron vuelta al oficialismo y que lo condenaron a volver a penar.