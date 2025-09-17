Kicillof se sumó a la Marcha Federal Universitaria al Congreso: "El pueblo está de pie"

El gobernador bonaerense estuvo presente en la movilización al palacio legislativo, donde el gobierno de Javier Milei tuvo otra derrota política.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo al veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.
“El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, aseguró el gobernador en redes sociales durante una jornada parlamentaria en la que también ratificó la ley de emergencia pediátrica.
Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizaron este miércoles la tercera Marcha Federal frente al Congreso para protestar contra los vetos de Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.
Partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales nutrieron las columnas de manifestantes que se concentraron desde el mediodía frente al Parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos.
Mientras tanto, en el recinto de la Cámara de Diputados hubo sesión donde se trataron los proyectos de la oposición que derivaron en el rechazo a las decisiones del Presidente.
En el momento más aciago para el Gobierno, la oposición volvió a propinarle una dura derrota al rechazar con mayorías aplastantes los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica.
La emergencia del Hospital Garrahan se aprobó con 181 votos a favor, 60 negativos y una abstención, mientras que se insistió con la ley de financiamiento universitario con 175 apoyos, 67 rechazos y dos abstenciones.
“Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode”, corearon triunfantes los opositores apenas el tablero oficial registró el apabullante resultado.
El dato más saliente de la votación fueron los votos que se le dieron vuelta al oficialismo y que lo condenaron a volver a penar.
