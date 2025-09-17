Chiqui Tapia y Kicillof presentan el Masterplan para renovar el Estadio Único de La Plata

En el arranque de su mensaje de redes sociales, el mandatario manifestó: “un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador Axel Kicillof, el Masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización del fútbol argentino”.

“De la mano de la Provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”, escribió Claudio Fabián Tapia en la descripción de su publicación en las redes sociales.

¡El Estadio Único Diego Armando Maradona, la nueva casa de las Selecciones Nacionales!

Un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador @Kicillofok, el Masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización de nuestro fútbol.



— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 17, 2025

En el final de su escrito, el presidente de la AFA expresó su agradecimiento al Intendente de La Plata, Julio Alak; el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Además, reconocer el trabajo de las autoridades municipales, los miembros del Comité Ejecutivo y los representantes de los clubes que asistieron a la presentación del masterplan de obras.

Las postales que publicó la cuenta oficial de la AFA

El usuario verificado del ente organizador subió tres fotografías sobre la presentación del masterplan de obras para el Estadio Único de La Plata.

La primera imagen mostró a todos los dirigentes del fútbol argentino en una tribuna de la cancha platense, en el centro se encontraron Claudio Fabián Tapia y Axel Kicillof.

#Institucional Reunión de Comité Ejecutivo de la AFA en La Plata.



— AFA (@afa) September 17, 2025

La segunda foto reveló el momento cuando Tapia posó junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con una placa de la AFA. En el lado izquierdo de la postal, estuvo el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

En la tercera fotografía, el presidente de la AFA abrazó al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ambos mostraron una inmensa alegría por el encuentro en la ciudad de La Plata.

“Postales de una jornada histórica para el fútbol argentino”, definió la cuenta oficial de la AFA en la descripción de la publicación de redes sociales.