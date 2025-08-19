Convocaron a los vecinos a amar a la patria y a la comunidad

El intendente Federico Otermín y la presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana lomense, Silvina Surace, encabezaron el emotivo festejo patrio, acompañado por la jefa de Gabinete, Sol Tischik, referentes de las distintas instituciones y fuerzas vivas de la ciudad.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional, con el acompañamiento de la Banda Sinfónica Municipal, Otermín expresó que "parte del desafío que tiene esta nueva generación es poner a San Martín de moda para que sus ideas estén vigentes". "Esa idea de amor por la Patria y la importancia de conocer nuestra historia, la de nuestro país, pero también la de los barrios de Lomas", añadió.

El mandatario comunal recalcó que "San Martín fue un héroe, y además una buena persona. No le importaba lo que le pasaba a él, sino que quiso que el resto de las personas sean felices y libres, pero libres en serio, por eso su legado trasciende el tiempo: es una invitación a una libertad verdadera, porque tiene que ver con la dignidad del ser humano".

Tischik, por su parte, señaló: "Estos encuentros son muy importantes para hacer más grande la comunidad de Lomas. En los barrios, todos los días, vecinas y vecinos defienden y cuidan lo nuestro. Y ese es el gran legado que queremos transmitir a los pibes para que sigan trascendiendo las ideas de nuestro libertador: el respeto, el amor y el compromiso por sus compañeros, sus profesores y sus escuelas".

Durante la jornada, además, hubo una representación teatral y una divertida entrevista a un San Martín que se lo vio sentado en una silla gamer.