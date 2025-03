Crean dispositivo que permite reducir el costo del acceso a internet

El chip con carga de 4 mil pesos, que dura un sólo día si se lo utiliza bastante, pasa a durar un mes gracias a la flamante innovación del vecino de Sarandí. Cuenta con un valor de 130 mil pesos, el cual se abona por única vez y posee la posibilidad de ser trasladado a diferentes lugares, es más, sirve para que un automóvil brinde WiFi a todos sus ocupantes.

En diálogo con este medio, Groves notó que "muchas personas tenían problemas para cubrir los altos costos de los servicios, al tiempo que mostraban preocupación por la duración de los mismos".

"Consideraban que su internet no tenía una mayor sobrevida con relación a lo que pagaban. No podían estar tanto tiempo en Instagram o Netflix porque luego, por ejemplo, no contaban con la posibilidad de usar la mensajería de WhatsApp para comunicarse", expresó.

El programador explicó que "el módem que creamos en mi empresa hace posible que los usuarios accedan a 500 gigas, pero sí o sí tienen que tener un chip". A modo de ejemplo, subrayó que "una carga de 4 mil pesos, te puede durar un día, pero con nosotros llega hasta el mes". El aparato puede ser solicitado mediante un mensaje privado a la página de Facebook denominada Groves Software Industria Factory y llega a las casas mediante el correo de la empresa Andreani.

"Es trasladable, la familia lo puede llevar a una escapada. Ya es utilizado en los taxis, los pasajeros acceden al WiFi durante el viaje, no gastan sus propios datos", agregó y anticipó: "Planificamos que las líneas cuentan con nuestro servicio y evaluamos sumarle sistema de televisión por cable". A modo de cierre, manifestó "orgullo por crear otro producto y servicio 100 por ciento de industria nacional".