Nueva edición del Festival B-Play Medieval en Berazategui

Desde la Comuna, precisaron que "este evento es impulsado por el intendente Carlos Balor y organizado por la Secretaría de Cultura y Educación municipal, en el marco del Ciclo de Verano 2026". El director de Eventos de la Cartera cultural, Marcelo Silva, señaló: "Es la sexta edición de B-Play Medieval. La primera fue en 2020, en el Complejo Cultural Municipal El Patio, y desde entonces creció mucho. Vamos a contar con más de 60 artesanos y recreacionistas históricos que van a representar la mística de la época. Además, disfrutaremos del Festival de Música Celta con las actuaciones de Santiago Molina y That Oxer Mood".

Asimismo, amplió: "También nos acompañarán los juegos y talleres de Cultura Colectiva, y la Feria Regalá Cultura". Para conocer más propuestas culturales del cronograma del Ciclo de Verano 2026, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/cultura/agenda.

En otro orden, desde la Municipalidad anunciaron que comienzan las inscripciones online a las Escuelas y los Talleres de la Secretaría de Cultura y Educación, desde mañanal lunes y hasta el domingo 15. Luego, habrá una instancia presencial para hacerlas efectivas.

La oferta incluye las carreras de cinco escuelas: Artesanías, Cerámica, Música, Fotografía y Vidrio; junto a más de 500 cursos de diferentes disciplinas como teatro, artes visuales, idiomas, artesanías, cerámica, nuevas tecnologías, entre otros. Los interesados pueden anotarse en un máximo de tres talleres.

Las inscripciones se realizan de manera online, ingresando a berazategui.gob.ar/cultura/inscripcion a partir de las 10 de mañana lunes. Además, habrá una etapa presencial del miércoles 25 al viernes 27 de 16 a 20; y el sábado 28 de 09 a 13. Las sedes adonde acercarse serán notificadas por mail a cada persona.