Czornomaz habló de su estreno fallido en Argentino

La caída no estaba en los planes, sobre todo porque el equipo venía de una victoria y estaba animado por la tendencia de "técnico que debuta, gana", pero sobre la cancha faltó el último toque y para el DT esto no pasó por alto. En diálogo con Radio Urbe, afirmó: "El que ve este equipo desde afuera nota que le falta contundencia porque ocasiones de gol generamos bastantes. El otro día tuvimos tres o cuatro oportunidades que no pudimos aprovechar y he notado que en la categoría casi todo siempre se define por un gol, así que tendremos que trabajar en ajustar esos detalles que son los que cambian el partido. El equipo está bien plantado, pero nos falta ser más claros en ese último tercio de la cancha".

Además, el Pirata comentó: "Desde que llegamos sólo miramos el partido que tenemos por delante, no me senté a mirar la tabla, aunque somos conscientes de que tenemos un buen colchón de puntos. Aun así, estoy trabajando, pensando en los partidos que vienen y eso se los traslade a los jugadores para que sigan mejorando su nivel y estén de la mejor manera de cara al partido.

El lunes a partir de las 15 cerrarán la fecha ante Fénix en el estadio de Yupanqui, y el técnico valoró el tiempo que le queda para poder pensar este encuentro. "Contamos con varios días de trabajo para podes plasmar bien nuestra idea de juego. Nosotros nos proponemos siempre a jugar de la mejor manera, aunque algunas canchas como la nuestra no estén en las mejores condiciones y cuando no se puede plasmar esa idea futbolística, buscamos hacernos fuerte desde la actitud, la garra y la fuerza que siento que es en lo que nos superó Midland el otro día", explicó.