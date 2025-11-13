Deportivo Berazategui homenajeó a Florencia Fernández, una referente del básquet

Con una trayectoria marcada por el compromiso, el esfuerzo y el amor por los colores, la experimentada exponente recibió el reconocimiento de su casa, el club que la vio brillar durante tantos años y que le posibilitó crecer con la pelota naranja en sus manos.

En un momento cargado de emoción, se le entregó la camiseta con la que fue elegida como la mejor jugadora de La Liga Femenina 2022, símbolo de una etapa dorada repleta de títulos, entrega y liderazgo. El gesto fue acompañado por el aplauso unánime del público, sus compañeras y toda la familia del básquet de la institución, que celebraron la huella imborrable que dejó dentro y fuera de la cancha.

Actualmente el Aurinegro transita un panorama dispar, con buenas labores y peleando por la vanguardia, aunque a distancia de aquel paso arrollador de otros instancias, y por eso esta oportunidad es un reverdecer para intentar retomar las senda de la alegría, con coronaciones al por mayor.

Esta iniciativa forma parte de una acción institucional que busca honrar a todas las jugadoras que defendieron con orgullo la camiseta aurinegra. En las fechas anteriores, los reconocimientos fueron para Agustina Jourdheuil y Agustina García, y para las hermanas Wanda y Berenice López, así como Noelia y Luciana Zinna.