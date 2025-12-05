Lista confirmada de los Leones para el arranque de la Pro League

En ese sentido, con presencia de baluartes de la región, la nómina indica el siguiente bloque de nombres: Tomás Santiago, Nehuén Hernando; Tadeo Marcucci; Nicolás Cicileo; Nicolás Della Torre; Iñaki Minadeo; Juan Ignacio Catán; Facundo Zárate; Matías Rey; Thomas Habif; Facundo Sarto; Joaquín Toscani; Tobías Martins; Nicolás Keenan; Agustín Bonano; Ignacio Ibarra; Maico Casella; Lucio Méndez Pin; Ignacio Nardolillo; Santiago Tarazona; Bautista Capurro; Lucas Toscani; Tomás Domene y Lucas Martínez.

En el inicio de la competencia, el público argentino podrá disfrutar de un fixture de primer nivel porque los Leones enfrentarán a Países Bajos, actual campeón masculino, y al debutante Pakistán. El seleccionado nacional buscará sumar importantes puntos de cara al premio de esta temporada: la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia se llevará a cabo durante 6 días y se disputarán dos partidos por jornada. En total, cada equipo se enfrentará dos veces entre sí asegurando jugar un total de 4 partidos.