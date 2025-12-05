Argentina tropezó en su debut en el Main Round del Mundial de handball

En el debut del bloque, La Garra entregó lo máximo, realizó otro encuentro de calidad ante un duro rival, aunque no fue suficiente para sumar su segunda victoria consecutiva. El conjunto albiceleste concretó unos excelentes veinticinco minutos iniciales -se fue al descanso 15 a 14-, llegó a estar 23 iguales a siete del final, pero un mejor cierre polaco le dio la victoria.

Argentina llegaba a esta segunda fase del certamen que se disputa en Alemania y Países Bajos tras superar en el encuentro decisivo del Grupo E a Egipto 27 a 14. Antes, había caído con Países Bajos 32 a 25 y con Austria 27 a 23 en dos partidos que dejaron pasajes de muy buenas sensaciones.

Como ante las austríacas, en fase de grupos, La Garra tuvo un muy buen comienzo para estar tres goles arriba si bien un esquivo final de primer tiempo le significó irse al descanso 15 a 14. En el complemento, la Selección se pudo recuperar, igualó el trámite cerca del final, pero en los minutos decisivos no pudo con la arquera polaca Adrianna Placzek que terminó haciendo la diferencia.

La quilmeña Elke Karsten, con 9 tantos, fue la goleadora albiceleste y del partido, además de ser elegida la MVP.

Un gol inicial de la surgida en Asociación Alemana de Quilmes, conseguido con paciencia en el posicional y sobre el límite del pasivo, una primera atajada de Valentina Menucci y un tanto más firmado por Ayelén García desde el extremo sería un anticipo de lo que mostraría La Garra en el arranque del partido en el Ahoy Arena de Rotterdam.

Pasaje inicial positivo argumentado desde una gran efectividad en los lanzamientos, un trabajo defensivo que se mostró coordinado -guiado por Giuliana Gavilan y Rocío Campigli en el centro de la defensa 6:0- y un aprovechamiento de varias exclusiones polacas y su juego sin arquero que terminaron en tres goles de arco a arco, dos firmados por Menucci y uno más de Karsten.

Como ante Egipto, la influencia de Malena Cavo en ataque, las conexiones con Gavilán en el pivot fueron los otros dos puntos fuertes para mantenerse adelante del tablero hasta el minuto 24, estirando la distancia a tres, 15:12. Momento en que Polonia comenzó a crecer en defensa, apostando a una defensa mixta que comenzó a complicar a La Garra que ya no pudo sumar más y que en contrapartida sufrió dos tantos para el 15:14 parcial al entretiempo.

Si bien Argentina fue la primera en abrir la cuenta del segundo tiempo, con un tanto de Micaela Casasola, recién lo consiguió a los 4 minutos dejando en claro que aquella incomodidad en ataque experimentada en el cierre del primer tiempo se mantenía en el complemento. Sin embargo, la actuación de la defensa -que solo permitió dos goles en nueve minutos- significó seguir manteniéndose arriba del tablero.

Pese a un combo negativo, que en otro momento le hubiera significado irse del partido, la Selección se mantuvo fuerte de cabeza, siguió defendiendo y pudo volver al partido con un parcial 4:1 con dos goles de Carolina Bono, de Karsten y Cavo. Empate en 23 a siete del final que dejaba todo abierto, aunque un par de errores en ataque y dos atajadas claves de la arquera polaca, primero un penal a Karsten y después un 6mts a Campigli inclinaría la balanza de forma definitiva para Polonia que lo ganó 28 a 25.