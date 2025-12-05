Deportivo Berazategui ganó y avanzó de ronda en el básquet

El combinado conducido por Gonzalo Gómez logró sacar ventajas en base a la eficacia en sus lanzamientos en detrimento de su oponente. Del 25 a 11 que provocó un minuto de Rubén Jaime, la tendencia se hizo irreversible, con un aporte individual clave, porque al igual que en la jornada previa, Sofía Acevedo fue determinante (14 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y la jugadora más valorada, aunque hubo otras cuatro compañeras que finalizaron en doble dígito, especialmente Magalí Vilches, que tuvo un doble-doble, con 12 y 12. En el rival de turno la lucha de Maité Merino (14+6) y Rocío Bereihl, como más valorada, con 11+6+4 asistencias, tuvo en vilo el resultado.

A segundo turno, El Talar superó el entusiasmo del joven elenco entrerriano con contundencia. El trámite tuvo ausencias de ambos lados: Luciana Delabarba, con un golpe del primer partido y Alessia Reale, con una torcedura al cierre del juego previo por el lado del local y Antonella González, que va a ser mamá y la lesionada Martina Schunk.

Dentro de ese panorama, la presión defensiva de las de Santiago Fieiras provocaron rápidas distancias. El mayor peso en la zona pintada y la buena efectividad en triples hicieron el resto. La venezolana Estefani Fajardo fue la gran figura, con 16 puntos y 14 rebotes en menos de 20 minutos para una valuación de 31. Luna Cao anotó 17 unidades y capturó 10 rebotes, mientras que Angelina Giacone y Agustina Marín marcaron 14 puntos. Santina Cherot fue la goleadora roja con 17 puntos, mientras que Paula Santini aportó 14 .

Este viernes finaliza el cuadrangular sin incógnitas, porque a primer turno Biguá y Rocamora se verán las caras para la estadísticas, mientras que posteriormente lo harán los combinados clasificados con la ilusión de Bera de sorprender al dueño de casa y avanzar a paso firme..