Declaran "Escuelas donantes" a tres instituciones educativas de Almirante Brown

La actividad tuvo lugar en la Casa Municipal de las Culturas donde estudiantes, docentes, autoridades educativas y equipos de salud formaron parte de una jornada que alcanzó más de un centenar de donantes efectivos y que incluyó acciones de promoción, prevención y concientización sobre la importancia de donar sangre de manera regular y segura.

Durante el encuentro, el Concejo Deliberante anunció la sanción de la Ordenanza N° 13.846, que declara de Interés Municipal el proyecto "Escuela Donante", impulsada por la Escuela de Educación Secundaria N° 17 Emilio Pettoruti de Burzaco. Esta iniciativa busca promover la donación voluntaria en la comunidad educativa y desarrollar actividades de sensibilización en el ámbito barrial.

En ese marco, tres instituciones fueron distinguidas como "Escuelas Donantes": la Escuela de Educación Secundaria N° 17 Emilio Pettoruti; la Escuela de Educación Secundaria N° 24; y la Escuela de Educación Secundaria N° 76. Estas instituciones educativas fueron anfitrionas y organizadoras de múltiples colectas, involucrando activamente a estudiantes, familias y docentes.

"Estamos muy contentos de compartir esta nueva jornada en el marco del Día Nacional del Donante y del Día del Técnico de Hemoterapia. Junto al programa Causa Común, a los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia, y con la participación protagónica de tres escuelas de nuestro distrito que han sido declaradas Escuelas Donantes, seguimos fortaleciendo una red solidaria para que cada vez más vecinos se conviertan en donantes habituales', destacó el intendente Mariano Cascallares. Estuvieron presentes el secretario de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Gabriela Vranic, autoridades municipales, equipos de salud y estudiantes de las instituciones reconocidas.