Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026

La confirmación se da a días de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que según informó la Casa Blanca a través de un comunicado, aspira a impulsar un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.

El mandatario seguirá el sorteo de la Copa del Fútbol 2026 de la FIFA desde el palco presidencial, acompañado de su par republicano Donald Trump. Es que en esta edición del mega evento deportivo, Estados Unidos, México y Canadá serán sede compartida.

El sorteo se realizará a las 14 en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue puesta a disposición por Trump en su vínculo estrecho con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Se trata de un nuevo acercamiento entre el libertario y el republicano que consolidaron un vínculo estrecho ideológico y personal. De esta forma, Milei viajará por vez número 15 a Estados Unidos y podría firmar el acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca.

Durante su última visita, que data del 6 de noviembre, el mandatario disertó en el American Business Forum que se celebró en Miami, pero no logró cruzarse con su par estadounidense que hizo lo propio un día antes.

El foro contó también con la participación del astro del fútbol y capitán de la Selección, Lionel Messi, a quien el Presidente le profesa admiración; el titular de la FIFA, Gianni Infantino; y el tenista Rafael Nadal.

El mega evento deportivo iniciará el 9 de junio de 2026 y la final se celebrará 40 días más tarde, el 19 de julio, luego de 104 partidos. La Selección que dirige Lionel Scaloni es la última campeona del certamen que tuvo lugar en Qatar durante el año 2022.