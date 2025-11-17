Renovaron el monumento a los héroes del submarino San Juan en Calzada

También se hicieron mejoras de parquización que permiten realzar el entorno, generar un espacio más ordenado y accesible, y fortalecer el carácter de paseo público que los vecinos utilizan cotidianamente. En este marco, el intendente Mariano Cascallares destacó la importancia de mantener vivo el homenaje permanente a los tripulantes y recordó que este monumento fue elaborado por el escultor Maestro Oscar Rivera y representa la figura del submarino ARA San Juan emergiendo al mar de la memoria.

"En Almirante Brown honramos a nuestros héroes del ARA San Juan con memoria activa. Cada mejora en este espacio reafirma nuestro compromiso de no olvidar su entrega y su rol en la defensa de la soberanía nacional", completó para finalizar: "Ellos son custodios de nuestra Soberanía Nacional en el Mar Argentino".