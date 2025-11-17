Provincia

Renovaron el monumento a los héroes del submarino San Juan en Calzada

El Municipio de Almirante Brown llevó adelante una intervención integral de parquización en el sector donde se encuentra la escultura que rinde homenaje a los 44 tripulantes.

En el 8° aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, el Municipio de Almirante Brown llevó adelante una intervención integral de parquización e iluminación en el monumento que rinde homenaje a los 44 tripulantes que perdieron la vida el 15 de noviembre de 2017. La comuna browniana renovó y potenció las luminarias en la zona del monumento ubicado en el Paseo de la Estación de Rafael Calzada con trabajos que incluyeron la instalación de nuevos artefactos con mayor potencia y el recambio de cableado de los existentes.

También se hicieron mejoras de parquización que permiten realzar el entorno, generar un espacio más ordenado y accesible, y fortalecer el carácter de paseo público que los vecinos utilizan cotidianamente. En este marco, el intendente Mariano Cascallares destacó la importancia de mantener vivo el homenaje permanente a los tripulantes y recordó que este monumento fue elaborado por el escultor Maestro Oscar Rivera y representa la figura del submarino ARA San Juan emergiendo al mar de la memoria.

"En Almirante Brown honramos a nuestros héroes del ARA San Juan con memoria activa. Cada mejora en este espacio reafirma nuestro compromiso de no olvidar su entrega y su rol en la defensa de la soberanía nacional", completó para finalizar: "Ellos son custodios de nuestra Soberanía Nacional en el Mar Argentino".

