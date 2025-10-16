Nicolás Rodríguez, antes del duelo con Alem: "Hay que tener fe en que lo vamos a dar vuelta de nuevo"

En la previa, Nicolás Rodríguez, arquero y una de las voces más experimentadas del plantel, habló con Sentimiento Naranja y dejó un mensaje de fe y compromiso. "Hay que estar tranquilos y seguir trabajando. Es una mierda trabajar así, con un 1 a 0 abajo, pero hay que tener fe en que lo vamos a dar vuelta de nuevo", afirmó, con la sinceridad que lo caracteriza.

El arquero recordó que el equipo ya supo reponerse de una situación similar en la fase anterior, cuando logró revertir la serie ante Lamadrid tras perder 2 a 0 en la ida. "Confiamos totalmente en lo que va a plantear el técnico y le vamos a meter de nuevo", aseguró, reforzando la idea de un grupo que no se rinde.

Rodríguez también destacó la importancia del estadio Norman Lee como factor anímico y futbolístico. "Sabemos lo que significa nuestra cancha para nosotros. Hay que estar tranquilos, pero no confiados. Sabemos que tenemos con qué darlo vuelta, quedó demostrado el otro día. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa", cerró.

El duelo, que será arbitrado por Alejandro Porticella, marcará el destino de un Berazategui que quiere seguir escribiendo su historia en el Reducido. Con su gente, su fe y el impulso de un vestuario convencido, el Naranja buscará una vez más torcer la serie y mantener viva la ilusión del ascenso.