Piloto quilmeño debutará en la Clase 2 del Turismo Nacional

En la Clase 2, Marchesín hará su estreno tras su polémica salida del Turismo Pista, por lo tanto dará el presente en Río Cuarto con la escuadra santafesina, comandada por Alejandro Bucci.

El crédito de Quilmes logró hacer ensayos en la semana con su flamante auto junto a Mauricio Lambiris (Ford Focus), Fabricio Pezzini (Toyota Corolla), Ignacio Díaz (Toyota Etios), y Agustín Martin (Toyota Etios).

Respecto del bernalense Eluchans irá por el triunfo a un circuito que le cae muy bien y donde ha tenido grandes antecedentes, por lo tanto buscará lo máximo con un Toyota Etios, que en lo que va del año no ha desentonado.