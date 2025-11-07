Guido Segalerba le dijo adiós a Los Andes

En su primer tramo en Los Andes, disputó 31 partidos -27 como titular- en la Primera B, con 2440 minutos, lo cual le dio el mote de figura en el conjunto de la región.

Ya para 2024 esa explosión se potenció con su gran nivel al lograr el ascenso a la segunda categoría, y en el exitoso tempo Milrayitas jugó 38 encuentros, -31 como titular- , lo cual lo elevó como uno de los protagonistas del conjunto que mas rodaje tuvo y con un desempeño que fue aumentando. No sólo se dio el lujo de poder jugar en el torneo Nacional, sino además ser parte de la Copa Argentina, con el histórico duelo de Los Andes ante Colón.