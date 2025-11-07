Guido Segalerba le dijo adiós a Los Andes

El defensor rescindió su contrato de común acuerdo con el club. Llegó a fines de 2023 y se transformó en figura del Milrayitas.
Los Andes sigue con cambios en su plantel, con la mira en la próxima temporada de la Primera Nacional, pero hay partidas que duelen, como la salida del defensor Guido Segalerba, quien de común acuerdo no seguirá en el Milrayitas. Desde finales de 2023, el matancero llegó como referencia de Argentino de Quilmes pero fue en Lomas de Zamora donde explotó y hasta logro el ascenso a la Primera Nacional.
En su primer tramo en Los Andes, disputó 31 partidos -27 como titular- en la Primera B, con 2440 minutos, lo cual le dio el mote de figura en el conjunto de la región.
Ya para 2024 esa explosión se potenció con su gran nivel al lograr el ascenso a la segunda categoría, y en el exitoso tempo Milrayitas jugó 38 encuentros, -31 como titular- , lo cual lo elevó como uno de los protagonistas del conjunto que mas rodaje tuvo y con un desempeño que fue aumentando. No sólo se dio el lujo de poder jugar en el torneo Nacional, sino además ser parte de la Copa Argentina, con el histórico duelo de Los Andes ante Colón.
