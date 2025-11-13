Delegación mexicana visitó Brown para conocer y replicar su modelo de sanidad animal

Durante una semana, recibieron capacitación en las instalaciones de Zoonosis Brown, enfocada en técnicas quirúrgicas abreviadas y el uso eficiente de insumos dentro del marco de las campañas de castración masiva y gratuita. En este contexto, el intendente browniano, Mariano Cascallares, destacó la importancia del programa municipal de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas, que convirtió a Brown en el primer distrito no eutanásico del país y en "un modelo de referencia a nivel nacional".

La delegación mexicana valoró el trabajo que lleva adelante el Centro browniano y expresó su intención de adoptar los lineamientos del programa en su región, considerando su impacto sanitario y comunitario. Durante su estadía, también recorrieron las áreas operativas del Centro y mantuvieron contacto con el equipo médico veterinario, observando los procedimientos y el funcionamiento del servicio itinerante que se despliega semanalmente en los barrios del distrito.

Cabe señalar que Zoonosis Brown continúa recibiendo delegaciones nacionales e internacionales interesadas en conocer y replicar su experiencia en control ético de la población animal.