Delincuentes se apropiaron de WhatsApp de un comercio gastronómico y estafaron a clientes

Se trata de un caso que no es para nada extraño en estos tiempos en los cuales aumentaron de manera considerable las distintas metodologías de estafa, de las que son víctimas constantemente los vecinos del distrito. Con extraños links o mensajes a números de teléfono, los ciberdelincuentes pueden tomar las riendas de datos personales y causar pérdidas de dinero gigantescas.

En dicha oportunidad, quienes lo sufrieron directamente fueron los dueños de La Sandwichería de Solano, comercio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Cóndor. El local, de larga trayectoria y reconocimiento en la localidad, generó un vínculo importante con los vecinos a través de las redes sociales y la plataforma de mensajería instantánea.

Sin embargo, en las últimas horas indicaron que uno de sus números de Whatsapp, el cual termina en 6677, fue hackeado por delincuentes. Si bien no dieron mayores precisiones al respecto de cómo sucedió la maniobra, en la mayoría de estos casos son las propias personas que manejan el chat quienes caen en la trampa montada por los hampones cuando ofrecen productos o simulan ser, por ejemplo, entidades bancarias.

Como si eso fuese poco, una vez que los ciberdelincuentes tomaron el control, empezaron a subir estados y escribir mensajes a los contactos para ofrecer promociones inexistentes, descuentos impensados y hasta envíos gratis por la zona. Los precios ofrecidos claramente daban para pensar, pero hubo víctimas que cayeron en la trampa, transfirieron dinero a modo de seña y fueron estafados.

Los malvivientes ofrecieron sandwiches de miga en 2x1 y también un 10 por ciento de rebaja en todas las compras, entre otras cosas. Es por ello que los dueños pidieron que quienes quieran pedir realmente al comercio, pueden hacerlo al número de teléfono que finaliza en 5880. Es importante resaltar que no se confirmó cuál es el monto de dinero que estos le quitaron a los damnificados.

La lucha por parte de la justicia contra la ciberdelincuencia se viene dando desde hace tiempo, pero la realidad es que cada vez se hace más incontrolable. Es por ello que depende mucho de las personas saber que no hay que brindar ningún dato por la aplicación de mensajería o correo electrónico. En sintonía, exigen a las autoridades que encuentren a los responsables y los juzguen por los daños causados, que claramente afectan al bolsillo y al trabajo de las víctimas.