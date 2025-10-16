Denuncian que ocupantes de una camioneta provocaron daños en el Parque Pereyra Iraola

Terminaron demorados, luego de pedir asistencia al 911 por haber quedado el vehículo atascado en el barro, tras dañar caminos y parquizaciones.
Guardaparques del Parque Pereyra Iraola denunciaron que ocupantes de una camioneta 4x4 anduvieron en dos ocasiones por el predio a toda velocidad, destruyeron parquizaciones y anegaron caminos ya que también hicieron “barro” para mostrar la potencia del vehículo, en tanto que los responsables fueron demorados en la seccional policial cercana por los daños provocados luego de haberse atascado y pedido asistencia al 911.
El cuerpo de uniformados que actúa en la región lo informó a través de sus redes sociales en un posteo extenso, en el cual indicaron que el primer episodio ocurrió a principios del mes pasado, pero que en dicha oportunidad no llegaron a capturar a quienes iban a bordo del rodado a pesar de perseguirlos. Ahora, las cosas cambiaron, estos quedaron encajados en la pileta de barro formada por ellos mismos y no les quedó más opción que comunicarse con la Policía para que los salvaran.
Los Guardaparques divisaron el 1 de setiembre a una camioneta 4x4 Ford Ranger color blanca que iba a toda velocidad por el lugar arrancando cuanta planta se le cruzaba por delante y haciendo “barro”, para mostrar la potencia que tenía. Lo cierto es que salieron a perseguir a los ocupantes pero el coche oficial del equipo proteccionista no tiene doble tracción y quedaron atascados por el desastre que habían realizado, mientras que los otros se fugaron.
Pero a un mes y medio de ese evento, agentes policiales se comunicaron con los responsables de la seguridad del Parque Pereyra e informaron que, casualmente, una camioneta estaba hundida en una especie de lodazal y precisaban que alguien los sacara de allí. Al llegar los oficiales a la escena, comprendieron que se trataba del mismo vehículo que la vez anterior se les escapó de sus manos.
Dentro de la Ranger había tres personas y era conducida por una mujer. Un hombre no quiso hablar con los agentes y mostró cierta actitud sospechosa. Allí se dieron cuenta de que éste temía ser reconocido. Para colmo, el coche de los rescatistas nuevamente quedó en un charco de barro y no pudo avanzar. Lo cierto es que tuvieron que esperar varias horas hasta que un tractor se acercó a auxiliarlos y los sacó.
La camioneta fue trasladada a la Comisaría Tercera de Gutiérrez y la justicia determinó que quede secuestrada. Por otro lado, los integrantes fueron demorados, mientras que desde las redes oficiales del predio dieron un mensaje para aquellos que van a dañar las inmediaciones del lugar.
“¿A ver a cuántos más se les va a ocurrir venir a destruir el espacio público, anegar caminos impidiendo la circulación de vehículos de emergencias y romper las parquizaciones? Los esperamos”, deslizaron los guardaparques para cerrar el comunicado y brindaron el aviso correspondiente para evitar futuros hechos similares.
