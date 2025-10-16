Denuncian que ocupantes de una camioneta provocaron daños en el Parque Pereyra Iraola

El cuerpo de uniformados que actúa en la región lo informó a través de sus redes sociales en un posteo extenso, en el cual indicaron que el primer episodio ocurrió a principios del mes pasado, pero que en dicha oportunidad no llegaron a capturar a quienes iban a bordo del rodado a pesar de perseguirlos. Ahora, las cosas cambiaron, estos quedaron encajados en la pileta de barro formada por ellos mismos y no les quedó más opción que comunicarse con la Policía para que los salvaran.

Los Guardaparques divisaron el 1 de setiembre a una camioneta 4x4 Ford Ranger color blanca que iba a toda velocidad por el lugar arrancando cuanta planta se le cruzaba por delante y haciendo “barro”, para mostrar la potencia que tenía. Lo cierto es que salieron a perseguir a los ocupantes pero el coche oficial del equipo proteccionista no tiene doble tracción y quedaron atascados por el desastre que habían realizado, mientras que los otros se fugaron.

Pero a un mes y medio de ese evento, agentes policiales se comunicaron con los responsables de la seguridad del Parque Pereyra e informaron que, casualmente, una camioneta estaba hundida en una especie de lodazal y precisaban que alguien los sacara de allí. Al llegar los oficiales a la escena, comprendieron que se trataba del mismo vehículo que la vez anterior se les escapó de sus manos.

Dentro de la Ranger había tres personas y era conducida por una mujer. Un hombre no quiso hablar con los agentes y mostró cierta actitud sospechosa. Allí se dieron cuenta de que éste temía ser reconocido. Para colmo, el coche de los rescatistas nuevamente quedó en un charco de barro y no pudo avanzar. Lo cierto es que tuvieron que esperar varias horas hasta que un tractor se acercó a auxiliarlos y los sacó.

La camioneta fue trasladada a la Comisaría Tercera de Gutiérrez y la justicia determinó que quede secuestrada. Por otro lado, los integrantes fueron demorados, mientras que desde las redes oficiales del predio dieron un mensaje para aquellos que van a dañar las inmediaciones del lugar.

“¿A ver a cuántos más se les va a ocurrir venir a destruir el espacio público, anegar caminos impidiendo la circulación de vehículos de emergencias y romper las parquizaciones? Los esperamos”, deslizaron los guardaparques para cerrar el comunicado y brindaron el aviso correspondiente para evitar futuros hechos similares.