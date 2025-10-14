Denuncian que un sujeto incendió su vivienda y puso en riesgo a todo el barrio

Se trata de un episodio que conmocionó a toda la comunidad y que generó preocupación entre los residentes de la zona, ya que podría haber culminado en una verdadera tragedia de no haber sido por los rescatistas. La ley vigente de salud mental presenta puntos a corregir y es realmente débil respecto a ciertas situaciones en cuanto al acompañamiento de pacientes y sus tratamientos, como quedó en evidencia con este último suceso desarrollado en el lado oeste quilmeño.

Todo comenzó pasadas las 23 del domingo en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Juan B. Justo y Doctor Cuelli. Según explicaron los propios vecinos del lugar, el responsable es un sujeto mayor que tiene problemas psiquiátricos y que si bien no es violento, tiene estos “deslices” que se vienen repitiendo en el último tiempo. Es por ello que prendió fuego su casa y produjo daños materiales totales.

Si bien algunos lo fueron a increpar y lo quisieron golpear, todo fue en vano ya que el desastre estaba provocado y este, debido a su estado, no pudo dar explicaciones al respecto. Acudieron los Bomberos Voluntarios de Quilmes en varias dotaciones para controlar el foco ígneo y evitar que el mismo se multiplique en las viviendas linderas. Gracias al rápido accionar eso no pasó y a las pocas horas el siniestro ya estaba solucionado.

“Pasa por la calle cantando, gritando a la gente, diciéndole cosas a las mujeres. No es violento, no golpea a nadie, pero no tiene filtro para hablar con nadie, dice de todo”, indicó un vecino que vive a tan solo una cuadra de distancia y que posteó un descargo en sus redes sociales tras el revuelo generado.

“Ahora le agarró la piromanía. Evidentemente la locura está avanzando ya que es la segunda vez que prende fuego la casa. Estoy evaluando ir a hablar con los vecinos para echarlo del barrio. Es un peligro. Los vecinos van a terminar prendidos fuegos por su culpa”, agregó el lugareño.

Del operativo participaron agentes policiales y profesionales médicos del SAME, que trasladaron al pirómano a un centro de atención para brindarle cuidados psiquiátricos hasta que las autoridades sanitarias decidan qué realizar con él. Por otro lado, los rescatistas y peritos evalúan los daños en la vivienda incendiada y no descartan que la estructura pueda ceder.