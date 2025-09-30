Descuentos especiales por el Día Internacional del Café en Lomas

La propuesta es impulsada por el Municipio y comerciantes del sector para celebrar la fecha con promociones de hasta el 50 por ciento.
Este miércoles, Lomas de Zamora celebrará el Día Internacional del Café con una iniciativa pensada para que todos puedan disfrutar de una de las bebidas más tradicionales. Más de 60 cafeterías del distrito participarán de la jornada ofreciendo descuentos especiales en sus productos. La mayoría están ubicadas en las ciudades de Lomas y Banfield, pero también hay en Temperley, Llavallol, Turdera, San José, Fiorito e Ingeniero Budge.
Con ella, se invita a los vecinos a compartir un momento de trabajo, estudio o del encuentro con amigos o la familia junto a una rica taza de café, y, al mismo tiempo, acompañar a los comercios de cercanía. Por parte de los comerciantes, y a fin de hacer atractiva esta movida, ofrecerán distintas promociones con descuentos del 30, 40 y hasta el 50 por ciento en sus cartas.
La campaña busca consolidarse como una fecha fija en el calendario barrial, combinando el disfrute de un buen café con el apoyo a la economía de proximidad. La lista de comercios adheridos a la propuesta puede consultarse en las redes sociales del Municipio de Lomas de Zamora.
