Descuentos especiales por el Día Internacional del Café en Lomas

Con ella, se invita a los vecinos a compartir un momento de trabajo, estudio o del encuentro con amigos o la familia junto a una rica taza de café, y, al mismo tiempo, acompañar a los comercios de cercanía. Por parte de los comerciantes, y a fin de hacer atractiva esta movida, ofrecerán distintas promociones con descuentos del 30, 40 y hasta el 50 por ciento en sus cartas.

La campaña busca consolidarse como una fecha fija en el calendario barrial, combinando el disfrute de un buen café con el apoyo a la economía de proximidad. La lista de comercios adheridos a la propuesta puede consultarse en las redes sociales del Municipio de Lomas de Zamora.