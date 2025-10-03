Nuevo Polo Productivo en Brown para la reinserción laboral de personas liberadas

En ese espacio -ubicado en Chiappe 599- se llevan adelante actividades productivas vinculadas al reciclado, la fabricación de bloques de cemento, la confección de bolsas, gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y la producción textil, además de brindar instancias de formación laboral. Asimismo, desde allí se articula con el programa de Promotoras Territoriales, lanzado desde el ministerio, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para la promoción de derechos, control y asistencia a personas liberadas y con arresto domiciliario.

"La inversión en estos Polos resulta fundamental para acompañar a las personas en su regreso al medio libre, en el marco de una política de reinserción social basada en el trabajo y la educación para una mejor seguridad y oportunidades para todos los bonaerenses", destacaron.

El acto contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, el intendente Mariano Cascallares, la subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria, Nora Calandra; y el Presidente de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT), Martín Villalba; entre otras autoridades.

Durante la actividad, además, se firmaron convenios de colaboración mutua con el Municipio, para avanzar en el abordaje y la inclusión social de las personas liberadas del distrito y con cooperativas para la entrega de maquinaria y equipamiento destinados a fortalecer este espacio productivo, que funciona desde hace más de cinco años y que hoy se integra a la red de Polos de la Provincia.

El ministro Mena indicó que "esta iniciativa no responde a únicamente a una política social, sino también a una verdadera política de seguridad. Y en tiempos electorales donde se dice cualquier cosa, donde tenemos un candidato que anda diciendo que hay que meter bala por la provincia de Buenos Aires, cárcel o bala, lo que hay que meter en la Provincia de Buenos Aires es plata, es mucha plata para compensar las desigualdades históricas que tiene nuestra Provincia".

Respecto a los liberados, Mena señaló: "Esas personas necesariamente van a volver a su comunidad, van a volver a su barrio, van a volver a su ciudad. Tenemos que ofrecerles mejores oportunidades, oportunidades que quizás no tuvieron el día que terminaron adentro de una prisión de la provincia de Buenos Aires".

Por su parte, Cascallares afirmó: "Para nosotros seguir generando trabajo acá de la mano del apoyo del gobierno provincial es central". "En estos momentos –continuó- donde hay una ausencia absoluta del gobierno nacional, la contención, el apoyo, el escudo que genera el gobierno de la provincia de Buenos Aires es central, desde lo local, desde lo territorial, desde las organizaciones, desde los municipios, nada de esto podría ser realidad si no hubiera una decisión política del gobierno bonaerense".

Nora Calandra dijo en el acto: "Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hay una decisión política de que estos procesos, tanto en contexto de encierro como en el afuera, no se transiten en soledad, sino que haya un estado presente, eficiente, que acompañe ese proceso para poder sostener la libertad".

Además del Polo, se inauguró una juegoteca como espacio de cuidado para los hijos de trabajadores, equipada con mobiliario elaborado por personas privadas de libertad en la Unidad número 60 de Merlo. También se entregó ropa de trabajo para promotoras que acompañan a liberados/as y mujeres bajo arresto domiciliario, en articulación con el Patronato de Liberados.

El Polo busca responder a estas realidades ofreciendo oportunidades laborales y comunitarias: solo en los últimos dos años, más de 114 personas y sus familias fueron acompañadas en su reinserción, en articulación con otros distritos de la región. Con este lanzamiento, la Provincia de Buenos Aires continúa consolidando políticas públicas de inclusión laboral y social para quienes transitan procesos de egreso del sistema penitenciario, apostando al trabajo como herramienta de dignidad y transformación.

A las autoridades mencionadas acompañaron el juez de Casación Federal Alejandro Slokar, y los magistrados bonaerenses Gabriel Vitale y Roberto Conti; el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses; el presidente del Patronato de Liberados, Aníbal Hnatiuk y los directores provinciales de Abordaje Integral y Medidas Alternativas, Waldemar Cubilla, de Enlace Comunitario, Fiorela Canoni, de Producción, Trabajo y Formación laboral en contexto de encierro, Tristán Basile.