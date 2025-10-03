Dejesús volvió a los ensayos en Lanús y se ilusiona con jugar

En ese sentido, el marcador central, que fue uno de los puntos altos del Granate en el primer semestre y era figura hasta que sufrió el inconveniente físico, suma dos meses afuera de las canchas tras la lesión que sufrió en el encuentro contra el Globo por el itinerario federal, por un choque de cabeza con Luciano Giménez.

El exponente de la última línea jugó su último partido el 1ro de agosto y recién esta semana, después un tiempo prolongado sin actividad, retomó algunos trabajos junto al resto de sus compañeros, fundamentalmente en cuestiones físicas.

Sobre su evolución y su regreso a los entrenamientos, remarcó que "esto es mes a mes" y es por este motivo que todavía no tiene una fecha de regreso confirmada.

"Ya estoy haciendo el reacondicionamiento físico, pero tengo prohibido aún el contacto de la pelota con la cabeza, por el impacto que puede ocasionar. Esto es mes a mes", remarcó en diálogo con Deportes Total, de Paraguay, para aclarar su presente.

Hasta el momento, desde su llegada al club a principio de año, Dejesús suma 25 partidos (22 como titular) con la camiseta granate y todavía no convirtió goles.

Por lo pronto, en un primer momento se preveía que la lesión le iba a demandar estar fuera de los campos hasta la segunda mitad del próximo año. Sin embargo, la recuperación se aceleró, y si bien no hay una fecha exacta para jugar, al menos empezó con el recorrido paulatino con las prácticas junto a sus compañeros, un saldo positivo para lo que sigue para Lanús.