Di Marco: "Queremos terminar bien el año"

“La verdad es que estamos con bronca, lógicamente, porque no conseguimos lo que queríamos. Pero hay que levantar la cabeza y seguir trabajando el doble para que se den las cosas”, comenzó el joven atacante, reflejando el ánimo del plantel tras una campaña que no cumplió con las expectativas iniciales.

El futbolista surgido de las divisiones formativas del club reconoció las dificultades del año: “Fue un año difícil en lo general, en muchos sentidos. Sabemos que la categoría es complicada y que todos los equipos se hacen fuertes. No creo que desde lo futbolístico nos merezcamos estar en los puestos que estamos, pero hay que afrontarlo y sacarlo adelante para terminar bien el año”.

En su primera experiencia en Primera, Di Marco destacó la importancia de mantener una mentalidad positiva: “Estoy tratando de disfrutar mi primer año en primera. Si bien no es el mejor contexto, siempre se trata de ser positivo y de dejar todo, tanto desde adentro como desde afuera de la cancha”.

Además, el delantero contó qué le pide el entrenador Fabián Cecconato: “Fabián me pide que juegue tranquilo y que haga el esfuerzo en lo defensivo, pero que cuando tenemos la pelota me suelte y haga lo que sé”.

Por último, valoró el trabajo de estos días sin competencia oficial: “Estamos entrenando bien, ya enfocados en lo que viene, en hacernos fuertes de local y tener tranquilidad en los últimos dos partidos, que son muy importantes para el grupo”.

Con ese enfoque, Argentino de Quilmes intentará cerrar el año dejando una mejor imagen y consolidando la base de cara al 2026.