Dos detenidas tras batalla campal por ataque de celos en una carnicería de Berazategui

Se trata de un hecho que conmocionó a los testigos y fue tan brutal como insólito, en plena jornada laboral berazateguense. El origen del mismo es a partir de una relación amorosa oculta que el carnicero habría mantenido con otra empleada del local a espaldas de su verdadera pareja. La novia de este, enterada de sus andares, fue en un ataque de ira a pedirle explicaciones, pero la situación se salió de control y pudo haber ocasionado una triste tragedia.

Ocurrió en un comercio del mencionado rubro, situado en la intersección de las calles 116 y 18 de Berazategui Oeste. El día marchaba con total tranquilidad, hasta que dos mujeres de 23 años se apersonaron en el lugar con polémicas acusaciones. Se trataba de la novia del empleado y una amiga, quienes lo increparon y le dijeron que ya estaban al tanto de “la verdad”. Acto seguido, empezó una discusión con insultos y manotazos que terminó de la peor manera.

Las agresoras no solo le pelearon a él, sino que también a su compañera, que sería la tercera en discordia. La situación se puso aún más tensa y la mujer engañada tomó un ladrillo que lanzó a la cabeza de su pareja, el cual no llegó a alcanzarlo. Sin embargo, le ocasionó heridas leves a un adolescente de 14 años que estaba presente en la escena pero que no tenía nada que ver.

Tras eso, como si fuese poco, tomó una de las cuchillas y amenazó de muerte a los involucrados, hasta que llegó un móvil del Comando de Patrullas y pudo aprehenderlas. Si bien opusieron resistencia, hicieron que suelte el arma y trasladaron a ambas atacantes a la Comisaría Primera de Berazategui. La causa fue caratulada como “Resistencia a la autoridad en concurso real con amenazas”.

No hubo heridos de consideración, aunque sí destrozos materiales. Por otro lado, el caso trascendió rápidamente en redes sociales debido a que los vecinos presentes se encargaron de replicarlo. Los comentarios fueron desopilantes, ya que decidieron tomar con humor el episodio, teniendo en cuenta que no fue una tragedia gracias al accionar de las autoridades policiales.

“Se le juntó el ganado, literal”, indicaron algunas personas, mientras que otro sostuvo que “no hay que pelearse en tiempos de crisis, sabiendo lo cara que está la carne”.