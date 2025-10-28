Dos pilotos de la región a punto de ganar sendos campeonatos de la Federación Bonaerense de Motociclismo

El banfileño Grappasonno no cesa en su lucha por ganar el título en en el Campeonato Bonaerense de la Moto 3 Pro y ya mira con cariño la cima del certamen, a la cual llegó gracias a su triunfo en San Nicolás: "Necesitaba ganar realmente, era un triunfo muy importante y se me dio aquí, ahora ya le llevo doce puntos de ventaja al segundo, pero nada está dicho y necesito vencer en la próxima que será el 22 de noviembre en el autódromo de Buenos Aires".

Tras haberse recuperado de una lesión en el hombro, el banfileño va por otro título, dado que en otros años ya saboreó las mieles del éxito en la categoría.

Por su parte, Medina, su pareja y oriunda de Ezeiza, sigue siendo la líder del campeonato Moto 3 Pro Femenil y sería la primera monarca criolla en quedarse con el certamen de mujeres, dado que jamás una argentina se ha consagrado en la tira femenina.

Sobre el desempeño de su novia, el corredor indicó: "Está en la categoría 250cc, pero si sale campeona posiblemente se pase a una más arriba, de más cilindrada. Está muy entusiasmada porque puede sr la primera en lograr algo histórico para el motociclismo femenino argentino. Por mi parte estoy muy feliz, si se nos da a ambos o a ella, pero para eso hay que ir a todo nada en la fecha del Gálvez".