Dos quilmeños harán historia al representar por primera vez a Argentina en el Mundial Strongman de Texas

El Mundial, denominado formalmente como Official Strongman Games (OSG), se llevará a cabo entre el 20 y el 23 de noviembre en el College Park Center de la Universidad de Texas en Arlington. El encuentro reunirá a más de 400 atletas de casi 40 países que competirán por el título de el hombre o la mujer más fuerte del planeta. Allí, Dmitruk competirá en la categoría de 105 kilos, mientras que Firpo dirá presente en la de 82,5 kilos.

Los deportes de fuerza tienen su origen en las antiguas competiciones rurales, nacidas bajo el concepto de "Puedo mover más peso que vos". En aquel entonces, demostrar ser más fuerte que los demás era una de las pocas diversiones entre las cuadrillas de trabajo, ya fueran campesinos, agricultores, marineros, mineros u obreros fabriles. En la actualidad, el Strongman se ha consolidado como el deporte de fuerza por excelencia, combinando levantamientos de fuerza máxima con pruebas que exigen resistencia, velocidad, coordinación y técnica, utilizando movimientos y materiales que difieren significativamente de los de la Halterofilia o el Powerlifting.