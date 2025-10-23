Dos quilmeños harán historia al representar por primera vez a Argentina en el Mundial Strongman de Texas

Paula Firpo y Lucas Dmitruk competirán en los Official Strongman Games, el certamen de atletismo de fuerza donde se levantan, arrastran y lanzan elementos como autos, ruedas y troncos.
Por primera vez en la historia, Argentina estará representada en un Mundial Strongman, y los protagonistas de este hito serán dos atletas oriundos de Quilmes. Paula Firpo y Lucas Dmitruk, quienes además son entrenadores y referentes de esta disciplina extrema en el país, se han convertido en la dupla que hará historia con su participación en el certamen que se disputará en Texas, Estados Unidos. El Strongman, conocido como atletismo de fuerza, es una disciplina que combina la fuerza máxima con pruebas de resistencia, velocidad y técnica, y consiste en mover, levantar, desplazar, arrastrar o lanzar elementos inusuales como autos, aviones, ruedas, piedras, barriles, yunques o troncos.
El Mundial, denominado formalmente como Official Strongman Games (OSG), se llevará a cabo entre el 20 y el 23 de noviembre en el College Park Center de la Universidad de Texas en Arlington. El encuentro reunirá a más de 400 atletas de casi 40 países que competirán por el título de el hombre o la mujer más fuerte del planeta. Allí, Dmitruk competirá en la categoría de 105 kilos, mientras que Firpo dirá presente en la de 82,5 kilos.
Los deportes de fuerza tienen su origen en las antiguas competiciones rurales, nacidas bajo el concepto de "Puedo mover más peso que vos". En aquel entonces, demostrar ser más fuerte que los demás era una de las pocas diversiones entre las cuadrillas de trabajo, ya fueran campesinos, agricultores, marineros, mineros u obreros fabriles. En la actualidad, el Strongman se ha consolidado como el deporte de fuerza por excelencia, combinando levantamientos de fuerza máxima con pruebas que exigen resistencia, velocidad, coordinación y técnica, utilizando movimientos y materiales que difieren significativamente de los de la Halterofilia o el Powerlifting.
