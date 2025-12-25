Lanús se fue al receso con una alegría, a la espera de una mejoría en el basquet

El equipo que conduce Manuel Anglese despachó a su rival en condición de visitante y Edgar Merchant fue el más destacado con 15 puntos y 8 rebotes en un combinado de la zona sur del conurbano bonaerense en el que todos anotaron.

La visita comenzó muy sólido en ambos costados de la cancha, pero fue con la defensa con la que dominaba; presionando al balón y poniendo énfasis en la caída de los picks, el Grana le complicó mucho los ataques a Unión, que arrancó 2/10 de cancha. En ataque selló los primeros tres triples que lanzó; Merchant se mostró activo rompiendo y yendo hasta abajo del aro, y así Lanús fue edificando una ventaja que llegó a ser de 25 a 9.

El segundo cuarto fue más trabado, ya que el dueño de casa encontró más espacios en la férrea defensa visitante, pero no logró plasmarlo en el marcador, mientras que Lanús ya no corría la cancha. El Grana llegó a sacar 20 puntos (35-15), pero luego se apagó. Tras una defensa zonal en la que no encontró rédito, Aquino dispuso un cajón y uno sobre Whitfield, y su equipo pareció recomponerse, algo que obligó a Anglese a pedir tiempo muerto (25-39). No obstante, el Quincho se perdió en sus equivocaciones y Lanús cerró con un triplazo de Nóblega para irse al descanso largo 46 a 26.

Unión mejoró durante el tercer cuarto haciendo valer caro cada punto de Lanús, mientras que en ataque, revitalizado por el buen ingreso de Navarro (7 y 3 asistencias), sacó provecho en la pintura (18 puntos en la zona), ya sea rompiendo con dribbling o encontrando pases en profundidad. Sin embargo, la visita nunca perdió el rumbo. Con una muy buena corrida de Merchant sobre la chicharra cerró el cuarto arriba 67 a 51.

El tercer período fue apenas un oasis para el Celeste, que durante el cuarto volvió a verse inmerso en errores de manejo (5 pérdidas) que los confundieron en defensa. El Granate no perdonó las dudas del dueño de casa, y volvió a escaparse (78-59) a 5.29 del final. Si bien Unión cerró a puro gol y ganó el último cuarto 30 a 21, Lanús supo cómo administrar la ventaja conseguida en la primera mitad y llevarse una victoria de Mar del Plata.