El Hospital Evita de Lanús sufrió un ataque vandálico

El incidente ocurrió en la madrugada del viernes, por lo que el titular de la cartera sanitaria manifestó que trabajan para "poner en funcionamiento progresivamente los sectores afectados".

Fue el equipo de guardia que, ante una situación anómala y al recorrer las instalaciones, detectó que las cañerías de desagote del segundo piso fueron vandalizadas. Sin posibilidad de drenaje, el agua se filtró al primer piso y planta baja del establecimiento.

Como consecuencia de este atentado, quedaron afectadas salas de atención, internación y equipamiento recientemente instalado, lo que obligó a suspender el uso estos espacios clave para la atención de pacientes durante el fin de semana.

Por este motivo, desde el Ministerio de Salud provincial mencionaron que se iniciaron inmediatamente las acciones necesarias para restablecer el funcionamiento pleno del hospital y se dio intervención a las autoridades correspondientes para que "se investigue el hecho y se identifique a los responsables".

En este marco, comenzaron a analizar la red de cámaras de vigilancia interna para iniciar acciones legales que permitan dar con los autores del hecho. "Atacar la infraestructura sanitaria es un acto de extrema gravedad: se pone en riesgo un servicio esencial, responsable de salvar vidas y cuidar a una vasta población día tras día", remarcaron desde el área de Salud provincial.

"El Hospital Evita de Lanús es un establecimiento estratégico dentro de la red pública de salud bonaerense, con un rol central en la atención de la región sur del conurbano. Este tipo de acciones no solo atentan contra una institución, sino que vulneran derechos fundamentales de la comunidad", remarcaron.