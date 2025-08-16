Temperley visita a Chacarita con la mira en los puestos de arriba

El Gasolero acumula dos empates consecutivos sin marcar y sabe que no puede seguir cediendo terreno. Al mismo tiempo, defenderá un invicto de 17 partidos que se inició, justamente, luego de la derrota ante el Funebrero en la primera rueda. Ese dato le da un condimento extra al choque de este fin de semana.

El estadio de Chacarita trae además un recuerdo alentador: en 2023, Temperley eliminó allí al local en el Reducido, un antecedente que renueva la ilusión en el Sur.

En lo futbolístico, el entrenador Rubén Forestello piensa en variantes para recomponer el ataque. Todo indica que Luis López volvería a la titularidad en lugar de Franco Ayunta, en busca de mayor peso ofensivo.

El probable once sería con Ezequiel Mastrolía en el arco; Lorenzo Monti, Bruno Duarte, Leandro Lucero, Valentín Aguiñagalde y Nahuel Génez en la defensa; Adrián Arregui, Gabriel Esparza, Fernando Brandán y Luciano Nieto en el medio; más Luis López como referencia de área.

Con los dos equipos urgidos por cortar sus rachas, el partido se presenta como una de las atracciones principales de la jornada en la categoría.