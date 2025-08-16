Los Andes y Quilmes renuevan un duelo de casi un siglo

Este sábado desde las 18.15 en el Gallardón, el Milrayitas y el Cervecero jugarán el clásico del Sur por la fecha de la Primera Nacional. Será el partido número 94 de una rivalidad marcada por historias épicas, paternidades y recuerdos imborrables.
Este sábado las 18.15, el Eduardo Gallardón será escenario de un clásico que atraviesa generaciones: Los Andes y Quilmes volverán a verse las caras en la que será la edición número 94 de un enfrentamiento que no solo es parte del calendario de la Primera Nacional, sino también de la memoria popular del fútbol del Sur bonaerense.
La relación entre ambas hinchadas tuvo un comienzo amistoso, en parte por la rivalidad compartida con Banfield y Temperley, pero desde los años 80 la "pica" tomó fuerza y se transformó en una de las más intensas del ascenso. El historial es contundente: Quilmes domina con 39 triunfos contra 26 de Los Andes y 29 empates.
En el Centenario, la ventaja del Cervecero es clara: 26 victorias, 14 igualdades y apenas seis alegrías milrayitas. La última vez que Los Andes ganó allí fue en 1984, hace ya 41 años, con goles del Colorado Cuellos y Jimmi Alarcón. En cambio, en Lomas la historia cambia: sobre 44 partidos en el Gallardón, el local festejó en 19, frente a 12 de Quilmes y 13 empates. La última victoria de Los Andes en casa data de 2009, con un categórico 3 a 0 gracias a los tantos de Yaqué, Vega y Brítez Ojeda.
El clásico también se jugó en canchas neutrales y escenarios insólitos, desde la vieja Guido y Sarmiento hasta Arrecifes, pasando por la cancha de Independiente. Pero ninguno de esos capítulos se compara con el de la final del 2000 por el segundo ascenso a Primera. Aquel empate 1 a 1 en el Centenario, con la corrida inolvidable de Fabio Pieters, le permitió a Los Andes volver a la máxima categoría después de 29 años. El recuerdo todavía emociona en Lomas.
Por divisiones, los números refuerzan la paridad y la historia: en Primera se midieron siete veces, con cuatro triunfos para Los Andes y dos para Quilmes; en la vieja B Nacional fueron 29 choques, con 15 victorias cerveceras y 5 milrayitas; mientras que en la histórica Primera B hubo 56 cruces con dominio apenas favorable para Quilmes.
Este sábado será una nueva página en un clásico que combina presente y memoria, con el condimento de siempre: mucho más que tres puntos en juego.
comentar