Los Andes y Quilmes renuevan un duelo de casi un siglo

La relación entre ambas hinchadas tuvo un comienzo amistoso, en parte por la rivalidad compartida con Banfield y Temperley, pero desde los años 80 la "pica" tomó fuerza y se transformó en una de las más intensas del ascenso. El historial es contundente: Quilmes domina con 39 triunfos contra 26 de Los Andes y 29 empates.

En el Centenario, la ventaja del Cervecero es clara: 26 victorias, 14 igualdades y apenas seis alegrías milrayitas. La última vez que Los Andes ganó allí fue en 1984, hace ya 41 años, con goles del Colorado Cuellos y Jimmi Alarcón. En cambio, en Lomas la historia cambia: sobre 44 partidos en el Gallardón, el local festejó en 19, frente a 12 de Quilmes y 13 empates. La última victoria de Los Andes en casa data de 2009, con un categórico 3 a 0 gracias a los tantos de Yaqué, Vega y Brítez Ojeda.

El clásico también se jugó en canchas neutrales y escenarios insólitos, desde la vieja Guido y Sarmiento hasta Arrecifes, pasando por la cancha de Independiente. Pero ninguno de esos capítulos se compara con el de la final del 2000 por el segundo ascenso a Primera. Aquel empate 1 a 1 en el Centenario, con la corrida inolvidable de Fabio Pieters, le permitió a Los Andes volver a la máxima categoría después de 29 años. El recuerdo todavía emociona en Lomas.

Por divisiones, los números refuerzan la paridad y la historia: en Primera se midieron siete veces, con cuatro triunfos para Los Andes y dos para Quilmes; en la vieja B Nacional fueron 29 choques, con 15 victorias cerveceras y 5 milrayitas; mientras que en la histórica Primera B hubo 56 cruces con dominio apenas favorable para Quilmes.

Este sábado será una nueva página en un clásico que combina presente y memoria, con el condimento de siempre: mucho más que tres puntos en juego.