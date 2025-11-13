El Municipio de Lomas encara obras de bacheo a pedido de los vecinos

El jefe comunal se presentó en Indalecio Gómez y Condie para ver cómo se realizan los trabajos de bacheo. El reclamo vecinal había surgido a raíz del desmoronamiento del hormigón alrededor de una de las tapas de los desagües pluviales. Junto a Claudio y Fernanda supervisó los trabajos y explicó cómo se realiza cada intervención: "Primero se pica para retirar la parte dañada y dejar una base firme y después llega el camión con el hormigón nuevo, que es lo que termina dándole resistencia y duración al arreglo".

"Este año el Gobierno de la Comunidad ejecutó 225 frentes de bacheo en hormigón y más de 2400 intervenciones en concreto asfáltico en los 14 Centros de Gestión", subrayó Otermín. Los vecinos que quieran notificar sobre una calle que requiera arreglo pueden contactarse con el WhastApp de la Comunidad al 11-2193-7726.

Por otra parte, desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que se están impulsando varios arreglos en calles de alto tránsito con el fin de mejorar la circulación y la seguridad vial en los distintos barrios. Las cuadrillas municipales trabajan en la remoción del pavimento deteriorado y la colocación de nuevas capas de hormigón, garantizando una superficie más resistente y duradera. Se busca fortalecer la red vial local, priorizando los sectores más transitados y aquellos que conectan zonas residenciales con ejes comerciales y avenidas principales.

En las últimas semanas los equipos avanzaron con obras en Lomas, sobre la calle Estrada, entre Pereyra Lucena y Castelli; y en Gorriti, entre Sucre y Frías. Mientras que en Llavallol las acciones se replicaron en Magallanes y Wright, y en Pareta y Kurth. Por su lado, en Fiorito se realizaron obras sobre Larrazábal, entre Cañada y Quesada; y en Ayolas, entre Larrazábal y Murature; mientras que en Centenario se trabajó en Virgen de Itatí, entre Milán y Unamuno.

También, las cuadrillas municipales estuvieron desarrollando repavimentaciones en hormigón en Parque Barón (Santa Teresita y Muzzilli), Albertina (General Martín Rodríguez y Campoamor), Budge (Azamor y Carriego) y Turdera (San Isidro y Antártida Argentina).