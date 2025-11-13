Estudiantes de sexto grado participaron del tradicional campamento catequístico en Tandil

De la experiencia, que es promovida por la diócesis lomense a través del Grupo de Jóvenes de la Junta de Catequesis local, también participaron este año delegaciones de Azul, de Río Negro y otra de Bolivia, que fueron invitadas a la experiencia fraterna y comunitaria, con el objetivo también de replicar el mismo en sus lugares de origen.

El obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones, más sacerdotes, diáconos permanentes, el rector del Seminario "De la Santa Cruz" y seminaristas, religiosas y docentes acompañaron las jornadas que se desarrollaron en el predio del Club Banco Nación.

El primer día se vivió la bienvenida y presentación de los colegios, con eje en el tema de la creación; el sábado, la procesión al "Cerro de la Virgen", donde monseñor Lugones presidió una misa; el domingo, la búsqueda del Tesoro con la "misa de luces" como cierre; y el lunes, la caminata al "Cristo de las sierras". Desde la Junta Catequística explicaron que "el campamento a Tandil tiene como metas vivenciar la catequesis a través de la convivencia entre los participantes de distintos grupos, el crecimiento de cristianos comprometidos y la conformación de futuros dirigentes".