Estudiantes de sexto grado participaron del tradicional campamento catequístico en Tandil

De la experiencia, promovida por la Junta de Catequesis desde hace 51 años, también concurrieron delegaciones de Azul, Río Negro y Bolivia.
Unos 800 chicos de sexto grado, pertenecientes a colegios, parroquias y capillas de la diócesis de Lomas de Zamora (que abarca los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón y Lomas) vivieron el tradicional campamento "Nuestra Señora de la Paz", que desde hace más de 50 años se lleva a cabo en Tandil.
De la experiencia, que es promovida por la diócesis lomense a través del Grupo de Jóvenes de la Junta de Catequesis local, también participaron este año delegaciones de Azul, de Río Negro y otra de Bolivia, que fueron invitadas a la experiencia fraterna y comunitaria, con el objetivo también de replicar el mismo en sus lugares de origen.
El obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones, más sacerdotes, diáconos permanentes, el rector del Seminario "De la Santa Cruz" y seminaristas, religiosas y docentes acompañaron las jornadas que se desarrollaron en el predio del Club Banco Nación.
El primer día se vivió la bienvenida y presentación de los colegios, con eje en el tema de la creación; el sábado, la procesión al "Cerro de la Virgen", donde monseñor Lugones presidió una misa; el domingo, la búsqueda del Tesoro con la "misa de luces" como cierre; y el lunes, la caminata al "Cristo de las sierras". Desde la Junta Catequística explicaron que "el campamento a Tandil tiene como metas vivenciar la catequesis a través de la convivencia entre los participantes de distintos grupos, el crecimiento de cristianos comprometidos y la conformación de futuros dirigentes".
