El Parque Industrial de Burzaco presentó un nuevo sistema de energía solar

Se trata de un sistema de generación y utilización bidireccional de energía fotovoltaica, totalmente sustentable, que no genera un gasto en el consumo energético y tiene un impacto en la comunidad al inyectar en la red la electricidad no utilizada.

Vale señalar que para la instalación del sistema se adquirieron tres kits fotovoltaicos de autoconsumo, que incluyen paneles solares, un inversor y un medidor bidireccional que cuenta la energía en ambas direcciones: la que se consume de la red eléctrica y la que no se consume y se genera a través de dichos paneles que se inyecta nuevamente a la red.

Durante el encuentro, que reunió al empresariado del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB), también se rindió homenaje a todos los que integran este sector primordial para el crecimiento económico del país.

En representación del gobierno municipal, asistieron el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; y el titular del Concejo Deliberante, Nicolas Jawtuschenko, entre otros.

En ese marco, los funcionarios municipales hicieron hincapié en el proyecto que gestionó el Gobierno Municipal ante las Naciones Unidas (UNOPS), a través del cual se logró financiar no solo del nuevo sistema de energía solar sino numerosas obras que promueven el desarrollo del Parque Industrial de Burzaco, el segundo en importancia dentro del territorio provincial.

Asimismo, subrayaron la importancia de la generación de energías renovables, "que contribuyen a un entorno más sostenible y saludable que mejora la calidad de vida de todos nuestros vecinos".

Participaron también de la actividad el subsecretario de la Agencia de Desarrollo Productivo y Empleo, Leandro Gavioli; la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini, además del presidente de la Comisión Mixta, Hernán Pereyra, y la titular de la Comisión de Industria del Deliberativo, Cristina Vilotta.