Escuela para emprendedores comunitarios comenzó a funcionar en Ingeniero Budge

Mediante ese espacio, que funciona en la sede de la Delegación Municipal -Campana y Guaminí- se brindarán capacitaciones, mentorías y certificaciones para diversos rubros. El acto fue encabezado por el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez, y el intendente Federico Otermín.

Durante el acto de apertura, Menéndez expresó que "esta escuela es una herramienta concreta que fortalece al sector, y genera más y mejores oportunidades para nuestros trabajadores y trabajadoras. Con cada emprendimiento que crece, dinamizamos la economía en su conjunto y fortalecemos el tejido social de nuestras comunidades".

A través del programa Fortalecer para Crecer, el Ministerio acompaña a los trabajadores para fortalecer las Unidades Productivas locales, en medio del contexto de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. Esta acción tiene como objetivo potenciar a estos espacios mediante la provisión de herramientas, insumos y recursos que permitan mejorar los procesos de producción, comercialización y sostenibilidad.

El proyecto está orientado a emprendimientos de la economía social y popular, con foco en el desarrollo de capacidades productivas, gestión y comercialización.

En esta primera etapa, se capacita a 40 lomenses en peluquería, barbería, manicuría y aprendizaje textil con reutilización de materiales descartados. Además, se implementarán ciclos virtuales y cursos de introducción a la comercialización popular y solidaria, con certificación de la Universidad Nacional de Quilmes.

La jornada contó con la presencia de referentes del sector y además se reprodujeron testimonios de emprendedores que serán parte de esta experiencia formativa, que busca generar un impacto positivo y sostenible en la región. A través de este programa, el Estado bonaerense sigue acompañando a la comunidad con el objetivo de potenciar emprendimientos, fortalecer al sector y dinamizar la economía local.

De la actividad también participaron el secretario de Desarrollo social, Lucas Moradelli, junto a otras autoridades provinciales, locales y emprendedores de la zona.