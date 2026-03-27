Estacionamiento sin control en el conurbano

"A la gente -agregó- no le queda otra que bajar del cordón y caminar por la calle, como si fuera el campo. Pero la diferencia es que es una calle bastante transitada, por lo que enfrenta un peligro concreto". Posteriormente reveló que "además del vehículo estacionado bajo la parte techada, generalmente hay otro a continuación, e incluso un tercero, ubicado perpendicular al cordón".

Mientras tanto, en el centro de Haedo, la calle Remedios de Escalada de San Martín a la altura de Perito Moreno, muestra habitualmente rodados estacionados sobre la vereda, y otros en la esquina y tapando la senda peatonal. Y en la avenida Rivadavia, los carteles que indican la prohibición de detenerse son completamente ignorados por los conductores, lo cual produce fuertes congestionamientos de tránsito, ya que queda libre un solo carril.