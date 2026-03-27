Estacionamiento sin control en el conurbano

Autos estacionados en la esquina, tapando la senda peatonal y en la vereda, en Remedios de Escalada y Perito Moreno, en Haedo.
Los conductores estacionan en donde hay carteles que indican que está prohibido, en esquinas, sendas peatonales y veredas. En Villa Luzuriaga, un vecino construyó una cochera sobre la acera.
El estacionamiento en la mayor parte del conurbano aparece literalmente descontrolado. El uso de automóviles particulares ante la deficiencia del transporte público -trenes y colectivos han reducido sus frecuencias, y después de las 21 recortan sus servicios- y el elevado costo de las cocheras lleva a muchos conductores a estacionar en cualquier lado, lo que complica sobremanera la circulación y el desplazamiento de los peatones.
Los carteles que indican que está prohibido estacionar son ignorados, y mucho más los cordones pintados de rojo. Tampoco respetan reglas básicas: no dejar el vehículo en una senda peatonal o en una esquina. Además, hay quienes ubican su auto sobre la vereda de distintas maneras: paralelo a la calzada, en diagonal o en forma transversal, dejando un paso muy angosto para el paso de las personas e imposible para quienes tengan un problema motriz y deban recurrir a algún dispositivo. La situación se registra en los barrios, pero también en pleno centro de las ciudades.
Pero el caso más llamativo se registra en Villa Luzuriaga, a una cuadra del límite con San Justo y del predio de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Quien vive en una vivienda situada en la esquina de Arribeños y Rincón, tuvo la idea de construir una cochera techada en la vereda, dejando un estrecho paso para quienes van por la vereda, según denunció un vecino de la zona.
"Hace unos años construyó una estructura y luego le colocó el techo", detalló el lugareño, que pidió reserva de identidad para evitar inconvenientes. "Imposible de pasar por esa acera si alguien se desplaza en una silla de ruedas, con muletas, un bastón o un andador. Y tampoco puede pasar alguien con un cochecito de bebé".
"A la gente -agregó- no le queda otra que bajar del cordón y caminar por la calle, como si fuera el campo. Pero la diferencia es que es una calle bastante transitada, por lo que enfrenta un peligro concreto". Posteriormente reveló que "además del vehículo estacionado bajo la parte techada, generalmente hay otro a continuación, e incluso un tercero, ubicado perpendicular al cordón".
Mientras tanto, en el centro de Haedo, la calle Remedios de Escalada de San Martín a la altura de Perito Moreno, muestra habitualmente rodados estacionados sobre la vereda, y otros en la esquina y tapando la senda peatonal. Y en la avenida Rivadavia, los carteles que indican la prohibición de detenerse son completamente ignorados por los conductores, lo cual produce fuertes congestionamientos de tránsito, ya que queda libre un solo carril.
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