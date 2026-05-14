Kicillof y Alonso evaluaron un el avance del megaoperativo policial en Fuerte Apache

El procedimiento se realizó en el marco de una causa por enfrentamientos entre bandas ligadas al narcomenudeo.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, supervisaron este jueves desde el centro operativo de Puente 12, en La Matanza, un megaoperativo policial realizado en Fuerte Apache que cuenta de momento con 11 personas detenidas en el marco de una investigación por enfrentamientos entre bandas criminales vinculadas al narcomenudeo.
“Estamos cumpliendo con un objetivo que nos propusimos desde el primer día: lograr que los y las bonaerenses cuenten con una fuerza policial más capacitada y mejor preparada para cuidarlos”, afirmó Kicillof, luego de la recorrida.
Los allanamientos fueron ordenados dentro de una causa que tramita en el Departamento Judicial de San Martín y permitieron además el secuestro de armas de fuego, municiones de distintos calibres y más de cuatro kilos de marihuana y cocaína, informaron fuentes oficiales.
Durante la jornada, Kicillof y Alonso siguieron en tiempo real el despliegue de las fuerzas policiales y luego recorrieron el nuevo polígono de tiro reacondicionado para las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía bonaerense. De la actividad también participaron el jefe de la Policía, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; y el superintendente de FOE, Walter Chiucaloni.
El espacio fue remodelado para reforzar el entrenamiento diario de más de 230 efectivos que integran distintas áreas especiales de la fuerza, entre ellas la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, los grupos de Apoyo Departamental y las unidades de Prevención Motorizada.
“Estas obras son el resultado de una inversión permanente que estamos llevando adelante en materia de equipamiento, infraestructura, tecnología y formación de nuestra Policía”, sostuvo Kicillof durante la recorrida por las instalaciones. El gobernador remarcó que uno de los objetivos de su gestión es fortalecer la preparación de la fuerza para mejorar las condiciones de seguridad en toda la provincia.
Además, cuestionó el ajuste del Gobierno nacional en materia de seguridad y afirmó que la Provincia continúa reclamando los fondos que, según denunció, fueron recortados por la administración de Javier Milei. “Este esfuerzo vale mucho más ahora que tenemos en frente a un Gobierno nacional que ajusta en todas las áreas, incluso en una tan sensible como es la seguridad de las familias argentinas”, señaló y aseguró que el Ejecutivo bonaerense mantiene las inversiones para sostener el funcionamiento y el equipamiento de las fuerzas policiales.
Por su parte, Javier Alonso señaló “Este polígono no es solamente una obra de infraestructura, es una herramienta para seguir jerarquizando el trabajo de nuestras fuerzas especiales: cuando hay entrenamiento y preparación, hay también más seguridad para nuestra comunidad”.
La obra incorporó un nuevo sector cubierto de 322 metros cuadrados con galerías y puestos de tiro destinados a prácticas permanentes. En la actividad también estuvo presente el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio.
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