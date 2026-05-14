Kicillof y Alonso evaluaron un el avance del megaoperativo policial en Fuerte Apache

DON_3881 Imagenes de las cámaras de vigilancia que tienen a disposición. (Foto: GPBA)

El espacio fue remodelado para reforzar el entrenamiento diario de más de 230 efectivos que integran distintas áreas especiales de la fuerza, entre ellas la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, los grupos de Apoyo Departamental y las unidades de Prevención Motorizada.

“Estas obras son el resultado de una inversión permanente que estamos llevando adelante en materia de equipamiento, infraestructura, tecnología y formación de nuestra Policía”, sostuvo Kicillof durante la recorrida por las instalaciones. El gobernador remarcó que uno de los objetivos de su gestión es fortalecer la preparación de la fuerza para mejorar las condiciones de seguridad en toda la provincia.

DON_3586 Junto a Kicillof, participaron el jefe de la Policía, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; y el superintendente de FOE, Walter Chiucaloni. (Foto: GPBA)

Además, cuestionó el ajuste del Gobierno nacional en materia de seguridad y afirmó que la Provincia continúa reclamando los fondos que, según denunció, fueron recortados por la administración de Javier Milei. “Este esfuerzo vale mucho más ahora que tenemos en frente a un Gobierno nacional que ajusta en todas las áreas, incluso en una tan sensible como es la seguridad de las familias argentinas”, señaló y aseguró que el Ejecutivo bonaerense mantiene las inversiones para sostener el funcionamiento y el equipamiento de las fuerzas policiales.

Por su parte, Javier Alonso señaló “Este polígono no es solamente una obra de infraestructura, es una herramienta para seguir jerarquizando el trabajo de nuestras fuerzas especiales: cuando hay entrenamiento y preparación, hay también más seguridad para nuestra comunidad”.

La obra incorporó un nuevo sector cubierto de 322 metros cuadrados con galerías y puestos de tiro destinados a prácticas permanentes. En la actividad también estuvo presente el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio.