Estrella del Sur empató 1 a 1 con Centro Español y cerró tercero en la Zona B

La tarde comenzó con un momento de respeto y emoción. Los jugadores de ambos equipos formaron en círculo y realizaron un minuto de silencio en memoria de Joaquín Daguerre, preparador físico de Estrella del Sur, recientemente fallecido.

En el desarrollo del partido, las emociones llegaron sobre el cierre del primer tiempo. A los 41 minutos, la visita se adelantó en el marcador con un gol de David Bulacio, que definió mano a mano con Matías Linches tras una gran habilitación de Francisco Cristaldo.

El Naranja reaccionó apenas iniciado el complemento. A los 6 minutos, un centro al primer palo encontró la anticipación de Gonzalo Contreras, que ganó de arriba y con un potente cabezazo estampó el empate. Ese tanto terminó siendo decisivo para el resultado final.

Con el 1 a 1, Estrella del Sur completó su campaña regular y ya se enfoca en la próxima instancia. El desafío ahora será sostener el nivel en los cruces del Reducido, donde intentará dar pelea por el segundo ascenso.