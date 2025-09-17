Quilmes necesita dar vuelta la página de manera urgente

El Decano que alista Alfredo Grelak está en una situación límite y ya no puede perder mas puntos: la caída frente al Rojinegro agudizó dificultades que desde hace varios cotejos se han notado y se hace cuesta arriba cada día más la clasificación.

Los jugadores que fueron titulares contra el Patrón hicieron trabajo liviano en el Estadio Centenario y luego se abocaron a ejercicios cortos con pelota. Los suplentes jugaron un amistoso contra Brown de Adrogué.

Por otra parte, Nicolás Carbajal, vicepresidente tercero del club, habló sobre la situación futbolística de Quilmes y al respecto sostuvo, en diálogo con FM SUR: "Estamos necesitando un triunfo de manera urgente para terminar el año de la mejor manera. El club está por encima de todo".

Y agregó en que hay que enfocarse en positivo desde el plano general y dijo: "Trato de mirar para adelante, hacer una radiografía de la institución, tratar de seguir creciendo como institución y trabajar pensando en el año que viene".