Quilmes necesita dar vuelta la página de manera urgente

La caída ante Patronato de Paraná agudizó las dificultades que se venían registrando en los últimos cotejos. ""Estamos necesitando un triunfo de manera urgente para terminar el año de la mejor manera", apuntó el vicepresidente tercero Nicolás Carbajal.
Quilmes volvió a los entrenamientos, tras la derrota contra Patronato de Paraná, y todo fue absoluto silencio y replanteamientos por el retroceso en la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, que lo dejó prácticamente sin chances de entrar al Reducido. El Cervecero trabajó con sus titulares de manera liviana y con los suplentes hubo amistoso ante Brown de Adrogué.
El Decano que alista Alfredo Grelak está en una situación límite y ya no puede perder mas puntos: la caída frente al Rojinegro agudizó dificultades que desde hace varios cotejos se han notado y se hace cuesta arriba cada día más la clasificación.
Los jugadores que fueron titulares contra el Patrón hicieron trabajo liviano en el Estadio Centenario y luego se abocaron a ejercicios cortos con pelota. Los suplentes jugaron un amistoso contra Brown de Adrogué.
Por otra parte, Nicolás Carbajal, vicepresidente tercero del club, habló sobre la situación futbolística de Quilmes y al respecto sostuvo, en diálogo con FM SUR: "Estamos necesitando un triunfo de manera urgente para terminar el año de la mejor manera. El club está por encima de todo".
Y agregó en que hay que enfocarse en positivo desde el plano general y dijo: "Trato de mirar para adelante, hacer una radiografía de la institución, tratar de seguir creciendo como institución y trabajar pensando en el año que viene".
